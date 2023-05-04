Мошенница "продала" вакансию учителя в Таразе за 700 тысяч тенге

Фото: polisia.kz

В Таразе мошенница пообещала знакомой устроить её педагогом в школу за 700 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Не получив обещанного места, женщина написала заявление в полицию.

"По данному факту было начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 части 1 УК РК - "Мошенничество". Сотрудниками полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий была установлена 48-летняя жительница областного центра. Женщина признала свою вину. Отпущена под обязательство о явке", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют подробные обстоятельства дела.