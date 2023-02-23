Мошенница представилась педагогом и забрала телефон у ученицы в Уральске

Фото: polisia.kz

Инцидент произошел в одной из школ Уральска. Женщина проникла в учебное заведение и представилась педагогом, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина зашла в школу через заднюю дверь и, представившись педагогом, потребовала у одной из учениц отдать ее телефон. Она уверила, что в школу приехала комиссия и у всех учеников на время необходимо изъять телефоны и после отъезда комиссии гаджеты будут возвращены ученикам.



Это зафиксировали и видеокамеры, установленные в школе.

В пресс-службе МВД сообщили, что задержали 26-летнюю женщину и завели дело по статье "Мошенничество".