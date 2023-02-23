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  • Мошенница представилась педагогом и забрала телефон у ученицы в Уральске
polisia.kz Сегодня, 03:35
177
Сегодня, 03:35
177
Фото: polisia.kz

Мошенница представилась педагогом и забрала телефон у ученицы в Уральске

Инцидент произошел в одной из школ Уральска. Женщина проникла в учебное заведение и представилась педагогом, передаёт BaigeNews.kz.

Женщина зашла в школу через заднюю дверь и, представившись педагогом, потребовала у одной из учениц отдать ее телефон. Она уверила, что в школу приехала комиссия и у всех учеников на время необходимо изъять телефоны и после отъезда комиссии гаджеты будут возвращены ученикам.

Это зафиксировали и видеокамеры, установленные в школе.

В пресс-службе МВД сообщили, что задержали 26-летнюю женщину и завели дело по статье "Мошенничество".

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#школа #дети #телефон #мошенница #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:35
177
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