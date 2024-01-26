Мошенники стали представляться сотрудниками Департамента юстиции Павлодарской области

Жителям Павлодарской области начали приходить сообщения от Департамента юстиции. В ведомстве сообщили, что никакого отношения к этому не имеют, это очередной факт мошенничества, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мошенники представляются сотрудниками Департамента юстиции Павлодарской области либо частными судебными исполнителями и сообщают о необходимости погасить административный штраф. При этом утверждают, что в противном случае будут заблокированы банковские счета, водительское удостоверение, запрещён выезд за пределы страны и недоступны услуги ЦОНа. Для получения подробной информации предлагают связаться с судебным исполнителем.

Раассылаемое сообщение выглядит следующим образом:

"Добрый день, РГУ "Департамент юстиции Павлодарской области" Уведомляем вас, по указу Судебных исполнителей на портале eGov.kz будет заблокированы Ваши(уд. личности),Водительские права, Депозиты,все банковские счета .Выезд за пределы РК,Услуги из ЦОН будут невозможными. Также налагается административный штраф в размере 121 МРП (417 450 тенге) Для подробных информации свяжитесь с судебным исполнителем Касымова Айнур Бейбитбаевна +77478675419".

После того, как павлодарцы звонят на оставленный номер, мошенники блокируют счёт в Kaspi bank, связываются с жертвой под видом оператора банка и предлагают оплатить часть штрафа судоисполнителю.

Департамент юстиции убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (ФИО, ИИН, адрес, телефон).

"Руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS, также не нужно связываться с мошенниками по предоставленному телефону либо переходить по каким либо ссылкам", - сказали в ведомстве.

Также специалисты рекомендовали в случаях столкновения с фактами мошенничества обращаться в правоохранительные органы.