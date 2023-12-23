Мошенники распространяют фейковое заявление премьер-министра Казахстана

В соцсетях распространяется видео, в котором премьер-министр страны Алихан Смаилов говорит о компенсациях, которые якобы получат люди, пострадавшие от действий интернет-мошенников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В видео утверждается, что в Казахстане создан "комитет по возврату и компенсации украденных средств".

"Это неправда. Такого комитета в стране нет и никогда не было. Мошенники распространяют эту рекламу, обещая помочь обманутым людям, но на самом деле предлагают им пройти на сайт, где рассказывается об услугах "по возврату средств". Таким образом, нужно вновь заплатить, чтобы якобы вернуть деньги, украденные недобросовестными инвесторами. Так мошенники наживаются на тех, кто уже однажды стал жертвой обмана. Подобные объявления и ранее распространялись в Казахстане и в России. Тогда речь шла о якобы возможной выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от финансовых пирамид", — отмечает ресурс, специализирующийся на разоблачении фейков.

Эксперты рекомендуют: чтобы не потерять деньги и не стать жертвой киберпреступников, не переходите по сомнительным ссылкам и не оставляйте на сторонних ресурсах персональные и банковские данные. Доверяйте только официальным и достоверным источникам информации.

Напомним, ранее команда проекта разоблачила фейк, который распространяли в Facebook: пост с фотографией президента о том, что под конец года каждый казахстанец получит на карту выплату от 150 тысяч тенге.