Мошенники перепродавали бесхозные квартиры и дома в Таразе

20 объектов недвижимости рыночной стоимостью более 300 миллионов тенге присвоили себе мошенники в Таразе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

Сообщается, что в Таразе мошенники незаконно завладели 20 объектами недвижимости рыночной стоимостью более 300 миллионов тенге. Они выявляли бесхозные квартиры и дома, владельцы которых умерли или переехали в другое государство, а затем подделывали правоустанавливающие документы, завладевали ими и перепродавали.

Прокуратура области зарегистрировала шесть уголовных дел по статье 190 части 3 Уголовного кодекса РК.

Отмечается, что в прошлом году один из этих мошенников был приговорён к пяти годам лишения свободы, а в этом ещё двое были осуждены к ограничению свободы на срок от двух до четырёх лет за хищение двух квартир. По остальным 15 объектам недвижимости проводится досудебное расследование.