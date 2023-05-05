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  • Мошенники от имени органов госдоходов обманывают казахстанцев
pixabay.com Сегодня, 21:12
249
Сегодня, 21:12
249
Фото: pixabay.com

Мошенники от имени органов госдоходов обманывают казахстанцев

В Казахстане участились случаи, когда мошенники от имени органов государственных доходов начали запрашивать через мессенджеры копии личных документов граждан, передаёт BaigeNews.kz.

"Органами государственных доходов такого рода сообщения в адрес налогоплательщиков не направляются. В этой связи просим вас быть бдительными по отношению к таким неофициальным источникам, так как документы могут быть в дальнейшем использованы в мошеннических целях", - предостерегли в Комитете госдоходов.

В ведомстве уточнили, что информация о зарегистрированных, снятых с учёта ИП размещена на интернет-портале комитета.

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Сегодня, 21:12
249
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