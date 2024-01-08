Мошенники обманули продавцов в торговых домах Кызылорды

Троих подозреваемых в мошенничестве задержали Кызылорде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратились продавцы двух торговых домов. По их словам, неизвестные лица в этот день купили у них одежду и предъявили квитанцию об оплате товара. Однако позже выяснилось, что они предъявили поддельные чеки. Потерпевшим причинён ущерб в размере 230 тысяч тенге.

Сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в совершении преступления – двое ранее судимых гражданина в возрасте 35, 27 лет и 29-летняя женщина. Двое из них оказались жителями Алматы и одна – жительницей Кызылорды.

Изъятую одежду вернули торговцам.

По факту мошенничества проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.





