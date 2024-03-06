Мошенники добрались до бизнесмена Арманжана Байтасова

Бизнесмен Арманжан Байтасов обратился к подписчикам в соцсетях, заявив, что мошенники прикрываются его именем и просят деньги у его друзей и знакомых, передаёт BaigeNews.kz.

"Меня предупредили, что есть люди в Telegram, которые выдавали себя за меня и просили перевести им деньги. Хочу подчеркнуть, что это не я! Это мошенники, которые хотят обмануть вас. Пожалуйста, будьте бдительны и не осуществляйте переводы. Мы намерены разобраться с этими мошенниками в судебном порядке. Если вы получали подобные сообщения от моего имени, прошу отправить скрины переписок для сбора доказательств и принятия соответствующих мер", - написал бизнесмен на своей странице в Instagram.

Он призвал казахстанцев быть осторожными и не отвечать на подозрительные сообщения о переводе денег.