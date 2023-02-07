Мошенники действуют от имени акимата в Алматы

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В Алматы участились случаи, когда неизвестные звонят жителям, представляясь сотрудниками городского акимата, и предлагают при досрочном погашении кредитов предоставить квартиру из государственного жилищного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Если гражданин состоит на учёте нуждающихся в жилье акимата Алматы, то арендное жильё можно получить исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилфонда", - сообщили в городской администрации.

В акимате уточнили, что специалисты управления жилья обзванивают граждан только в исключительных случаях. В управление, расположенное по адресу: Алматы, проспект Достык, 85, приглашают для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды (найма), договоров купли-продажи квартиры.