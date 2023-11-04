Мошенник пообещал жителю Мангистау устроить его на работу за участие в акциях протеста

В полицию поступило заявление в отношении мужчины, который обещал помочь в трудоустройстве в ТОО "Oil Services Company" и за это взял миллион тенге, а также обманом приглашал приниматьу частие в акициях протеста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, подозреваемого задержали.

"Мошенник получил от потерпевшего денежные средства в размере миллиона тенге. Вместе с тем, подозреваемый в мошенничестве каждый раз приглашал потерпевшего на акции протеста безработных в поселке Жетыбай и обещал, что путем митингов устроит его на работу. Потерпевший, как только понял, что это всё мошеннические действия, сразу же обратился в правоохранительные органы. В отношении жителя Каракиянского района зарегистрированы правонарушения по статье 190 УК РК (мошенничество). Также следствием устанавливается, скольких еще граждан данный подозреваемый обманул с помощью таких же уговоров. Иные сведения в интересах следствия не разглашаются", — рассказали в полиции.

Департамент полиции региона предупреждает жителей региона и просит быть бдительными и остерегаться уловок мошенников.