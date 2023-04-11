- Мощнейшая буря надвигается на Алматы: в ДЧС сообщили, стоит ли бояться 20:37 83
- Дерзкое ограбление произошло в Туркестанской области 20:18 152
- "Как Айя и Тентек детей безопасности учили" - спасатели ВКО сняли мультфильм 20:00 169
- Запрет на ввоз зерна в Казахстан: в Минсельхозе объяснили решение 19:39 238
- Как студенту колледжа зарабатывать во время обучения в Казахстане 19:20 263
- "Добро пожаловать в Казахстан": водители пожаловались на "убитую" трассу на границе с Россией 19:00 319
- Ещё одну незаконную постройку снесли в Алматы 18:49 352
- О проблемах предпринимателей доложили Токаеву 18:36 303
- Глава Минцифры встал на защиту терминалов документирования, которые не понравились казахстанцам 18:13 325
- Землетрясение произошло близ Алматы 18:01 339
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 17:56 471
- Курс доллара подскочил в Казахстане 17:35 423
- Нарушения по госзакупкам на 17,6 млрд тенге выявили в области Абай 17:22 346
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 17:05 444
- Верховный суд оставил без изменений приговор ресторатору Алмасу Абдыгаппарову 16:59 687
- Некоторые виды нотариальных услуг станут доступны в eGov Mobile - Мусин 16:54 350
- До 250 тысяч долларов собираются платить олимпийским чемпионам в Казахстане 16:12 960
- В два раза увеличат надбавки Народным артистам в Казахстане 15:54 389
- Около двух тысяч долларов зарабатывают сотрудники международного Центра по ЧС в Казахстане 15:35 540
- Бауыржан Байбек спонсировал установку бюста пианистки в одном из городов Германии 15:33 824
- "Шантажирует государство и хочет денег": эксперт прокомментировал, кто стоит за митингом нефтяников в Астане 15:20 535
- Депозит в тенге оказался самым прибыльным вариантом вложения средств в 2022 году 14:59 405
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 14:39 390
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 14:31 393
- Около 800 заявок подали молодые бизнесмены на микрокредиты в АКК 14:26 330
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 14:19 462
- Скляр пообещал, что проблем с теплом в Экибастузе больше не будет 14:11 344
- КТЖ доставит шаттл-поездами гуманитарный груз из Китая в Турцию 14:06 390
- "Рыбакина - очень опасный игрок"- польский теннисист оценил способности казахстанских спортсменок 14:05 330
- Минсельхоз: выдачу фермерам субсидий на удобрения тормозят акиматы 14:01 409
- Пенсионерам стало жить хуже в Казахстане - исследование 13:21 727
- "Всем им предложено трудоустроиться" - министр энергетики прокомментировал забастовку жанаозенцев 12:58 701
- Токаев поручил Антикору пресечь коррупцию среди высокопоставленных лиц 12:37 556
- Запретить строительство в горах Алматы предложил сенатор 12:16 591
- Около 2 тысяч км изношенных теплосетей находятся в частной собственности — Смаилов 12:13 370
- Больше половины теплосетей Казахстана изношены и требуют ремонта — МИИР 12:03 414
- Зверское убийство матери и сына в Актобе: полиция раскрыла дело 11:48 987
- Почти 13 млрд тенге задолжали "КазТрансГаз Аймак" энергопроизводящие организации 11:42 394
- В СКО адвокат подделывал документы и "заработал" 7 млн тенге 11:33 450
- Тарифы на вывоз мусора в Кокшетау снизили после проверки прокуроров 11:11 573
- 403 случая несоблюдения температурных графиков выявили на ТЭЦ Казахстана 11:10 391
- Kaspi.kz запустил сервис выбора и покупки туров 10:51 428
- Трудятся задаром: казахстанские работодатели задолжали сотрудникам почти 2 млрд тенге 10:35 410
- Фальшивые топливные карты продают мошенники казахстанцам 10:22 403
- Казахстанские прокуроры выявили множественные нарушения в работе следователей 10:00 458
- Экибастузцы заплатят за тепло в марте только 30% 09:47 463
- Казахстан запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом 09:31 581
- Лидер ОПГ выдавал себя за блогера в Туркестанской области 09:00 787
- Пять человек погибли, девять ранены в результате стрельбы в банке в США 08:50 488
- Стало известно, "куда пропал" Геннадий Головкин 08:39 849
- Вложения иностранцев в казахстанские компании выросли почти на 18% за год 08:30 429
- Карагандинская спортсменка установила новый рекорд Казахстана 07:53 542
- Шесть лыжников погибли под лавиной в Альпах 07:10 471
- Кюй вместо звонка: школа с национальным колоритом в Шымкенте 06:00 595
- Кровавая авария в Шымкенте: у одной из погибших осталось пятеро детей 05:20 1299
- Стали известны подробности истории с избиением девушки в ТРЦ Усть-Каменогорска 04:56 1336
- Минздрав Казахстана разработал новый подход в лечении диабета 03:17 628
- Во Франции отреагировали на обращение Хамзата Чимаева к казахскому народу 02:03 917
- "Вы не чьи-то слуги": Жаксылык Омар обратился к коллегам-госслужащим 01:34 1510
- Приговор вынесли по делу загадочной смерти срочника в Мангистау 00:25 956
- Беременная мошенница сняла с астанчанки под гипнозом деньги и "порчу" 10.04.2023 583
- Группу наркодилеров задержали в трёх областях Казахстана 10.04.2023 556
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 500
- Военнослужащего осудили за убийство сослуживца в Казахстане 10.04.2023 716
- Отказались работать в новой компании: в КМГ прокоментировали требования рабочих 10.04.2023 662
- Сколько казахстанцев заняты на вредных производствах, посчитали в Бюро нацстатистики 10.04.2023 614
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 596
- Пинали в лицо и куда попадут: кадры избиения подростка в Кызылординской области попали в Сеть 10.04.2023 979
- Таиланд, ОАЭ, Египет: куда поедут отдыхать казахстанцы в 2023 году 10.04.2023 615
- За что европейские туристы любят Алматы, рассказал французский лыжник 10.04.2023 796
- Избиение девушки в ВКО: в Антикоре выступили с заявлением 10.04.2023 630
- Водой, ГСМ и "цифрой" обеспечены: как проходит посевная в Кызылординской области 10.04.2023 565
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 552
- Уникальный столетний "тропический сад" в Петропавловске оказался под угрозой исчезновения 10.04.2023 3002
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 490
- Быстрее, выше, богаче: самые высокооплачиваемые спортсмены Казахстана 10.04.2023 729
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 528
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 574
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 579
- Потенциал торгово-экономического партнёрства далеко не исчерпан - Токаев 10.04.2023 535
Сегодня, 20:37
86
86Фото: pixabay.com
Мощнейшая буря надвигается на Алматы: в ДЧС сообщили, стоит ли бояться
Сообщения о том, что на Алматы надвигается мощнейшая буря, получают жители мегаполиса. В ДЧС города прокомментировали информацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Метеорологическая служба подтвердила, что в ближайшие несколько часов на Алматы надвигается мощнейшая буря. Скорость ветра может достигать 100 километров в час, а осадки могут достигнуть 50 миллиметров за час", - сказано в сообщении.
"Информация о надвигающейся буре в Алматы, распространяемая посредством мессенджера WhatsApp, является фэйковой. Достоверная информация о прогнозе погоды доступна на официальном сайте Казгидромета", - сообщили в ДЧС.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 17:56 468
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 17:05 441
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 14:39 389
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 14:31 391
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 14:19 461
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1074
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 584
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 479
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 3783
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 661
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 710
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 755
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1216
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1059
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 1952
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1328
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1172
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 4517
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 2556
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 879
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1007
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 819
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 816
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 5597
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 745
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 940
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1249
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1142
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1920
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 833
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1053
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1053
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1995
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7620
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9253
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1658
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1198
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1328
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1061
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3304
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1064
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1243
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1812
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1288
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1392
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1349
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26535
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2379
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1342
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1526
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1193
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1956
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13357
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19493
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2121
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1490
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15326
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2333
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1699
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13025
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1521
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2076
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1737
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2003
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1796
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2495
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1691
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3618
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7358
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1635
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 20171
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1568
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1764
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1745
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 4117
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 22356
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6391
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 2223
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1599
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1591
-
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 498
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 594
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 551
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 488
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 526
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 572
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 578
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 534
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 493
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 627
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 492
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 878
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 828
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 800
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1109
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1031
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 741
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 778
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 824
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 868
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 990
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1086
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1004
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1284
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1235
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 974
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1046
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1208
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 959
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1120
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 902
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1213
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1289
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1291
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1271
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1103
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1369
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1176
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 985
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1178
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3197
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1618
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1232
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1344
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1543
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1310
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1429
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1628
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1660
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1533
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1444
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1667
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1591
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1817
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1898
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1663
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1702
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1848
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2680
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1685
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2013
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2055
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2269
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2025
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2929
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2625
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2430
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2432
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2798
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2800
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2416
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2955
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2593
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4811
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 3050
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2864
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2905
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7870
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 3080
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 3172