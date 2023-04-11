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pixabay.com Сегодня, 20:37
86
Сегодня, 20:37
86
Фото: pixabay.com

Мощнейшая буря надвигается на Алматы: в ДЧС сообщили, стоит ли бояться

Сообщения о том, что на Алматы надвигается мощнейшая буря, получают жители мегаполиса. В ДЧС города прокомментировали информацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Метеорологическая служба подтвердила, что в ближайшие несколько часов на Алматы надвигается мощнейшая буря. Скорость ветра может достигать 100 километров в час, а осадки могут достигнуть 50 миллиметров за час", - сказано в сообщении.

"Информация о надвигающейся буре в Алматы, распространяемая посредством мессенджера WhatsApp, является фэйковой. Достоверная информация о прогнозе погоды доступна на официальном сайте Казгидромета", - сообщили в ДЧС.

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Сегодня, 20:37
86
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