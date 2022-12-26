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Морозы в США и Канаде: миллионы людей без света, отменены тысяч рейсов
Мощный зимний шторм, принёсший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 миллионов человек (почти две трети населения страны), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.
Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели по меньшей мере 38 человек - 34 в США и четверых в Канаде. Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов. Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 километров - от Техаса до Квебека.
"Взрывной циклон" принёс сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озёр. Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.
В Онтарио и Квебеке сильные морозы привели к отключению электричества в домах, где живут сотни тысяч человек. Большая часть территории Канады - от Британской Колумбии до Ньюфаундленда - оказались в условиях суровых холодов. Жителей предупреждают о дальнейшем ухудшении погоды.
Дэн Берритт, репортер Си-би-эс так описывает ситуацию в Ванкувере:
"У нас был снег, у нас был ледяной дождь, у нас прошёл град по всему региону. Жителям очень тяжело перемещаться, многие автобусные маршруты не обслуживаются, закрыты мосты, метро теперь работает медленее", - говорит корреспондент, добавляя, что зимних шин у многих автовладельцев также нет.
По его словам, из-за огромного количества выпавших осадков есть опасность возникновения наводнения с приходом более теплой погоды.
Национальная метеорологическая служба США констатирует, что это первое столь масштабное наступление холодов за всю историю наблюдений: во власти зимнего шторма оказалась почти территория страны.
Температура воздуха в штате Монтана в пятницу опускалась до минус 45 градусов по Цельсию. В Мичигане в пятничную ночь температура опустилась до минус 17 градусов по Цельсию. Мощные снегопады прогнозируются в Пенсильвании. В Сиэтле и Портленде жители катаются на коньках по ледяной глазури, покрывшей улицы городов. Тем временем в прибрежных районах - Новой Англии, Нью-Йорке и Нью- Джерси - наблюдается подтопление береговой линии. Даже находящиеся значительно южнее - штаты Луизиана, Алабама, Флорида и Джорджия получили предупреждения о значительном понижении температур.
По данным сайта PowerOutage.us, без электричества остаются более миллиона жителей США.
В Южной Дакоте племена коренных американцев после того, как у них закончилось топливо, были вынуждены жечь одежду, чтобы согреться. В городе Буффало (штат Нью-Йорк) выпадет до 89 сантиметров осадков. Видимость из-за снегопада в городе практически нулевая. Метеорологи призвали местных жителей по возможности не выходить на улицу и отказаться от поездок на автомобиле.
Среди жертв зимнего шторма - погибшие в ДТП люди. Ситуация на дорогах значительно усложнилась из-за погодных условий. Так, в штате Огайо столкнулись сразу 50 машин, жертвами крупного ДТП стали четыре мотоциклиста.
Почти 6000 авиарейсов были отменены в пятницу в США, об этом свидетельствуют данные сайта FlightAware. Также стало известно об отмене 1200 авиарейсов в субботу.
Отмечается, что во вторник морозная погода пришла на северо-запад страны, а затем двинулась на восток. В пятницу, как предупреждали синоптики, шторм превратился в так называемый взрывной циклон - природное явление, наблюдаемое в средних широтах, когда в течение суток циклон резко усиливается, атмосферное давление стремительно падает.
Грядущее Рождество стало одним из самых холодных в США за последние три десятилетия, считают синоптики.
Национальная метеорологическая служба США сообщила, что к концу этой недели в некоторых районах страны температура опустится до отметки минус 45 градусов по Цельсию.
"Если не принять мер предосторожности, холодный ветер такой силы [при такой температуре] может вызвать обморожение менее чем за пять минут, а при длительном воздействии возможно переохлаждение и смерть", - говорится в предостережении метеорологов.
Метеорологи утверждают, что такая погода наблюдается в США раз в несколько десятилетий.
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