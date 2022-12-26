Морозы в США и Канаде: миллионы людей без света, отменены тысяч рейсов

Мощный зимний шторм, принёсший сильный мороз и обильные осадки, охватил большую часть территории США, на которой проживает около 250 миллионов человек (почти две трети населения страны), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Предупреждения об экстремальных погодных условиях действуют в 12 штатах США. Сильные морозы, шквалистый ветер и мощные снегопады уже стали причиной гибели по меньшей мере 38 человек - 34 в США и четверых в Канаде. Более полутора миллионов жителей страны остались без электричества, в минувшую пятницу были отменены сотни рейсов. Мощный зимний шторм охватил территорию в 3200 километров - от Техаса до Квебека.

"Взрывной циклон" принёс сильные метели на границу США и Канады, в район Великих озёр. Значительная территория Канады также оказалась во власти зимнего шторма.