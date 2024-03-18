Морозы снова придут в Казахстан
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В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
По данным синоптиков, сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируется 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20-21 марта в Жамбылской областях, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.
Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области.
"По республике ожидается усиление ветра, туман, гололед, на севере и в центре низовая метель, на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируется гроза.
На большей части страны ожидается постепенное понижение температуры воздуха в северной половине ночью до 7-18 мороза, днем до 6 мороза-6 тепла, в южной половине республики ночью до 0-10 мороза, днем 3-18 тепла", - говорится в сообщении.
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