Морозы снова придут в Казахстан

В предстоящие трое суток на большую часть территории страны будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

По данным синоптиков, сильные осадки, в виде дождя и снега прогнозируется 21 марта ночью на юге Карагандинской области, сильный дождь днем 20 марта на западе и юге Мангистауской области, 21 марта в Кызылординской, 20-21 марта в Туркестанской, днем 19, сутки 20-21 марта в Жамбылской областях, очень сильный дождь 21 марта в горных и предгорных районах Туркестанской области.

Погода без осадков установится 20-21 марта в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях, 21 марта в Костанайской области.