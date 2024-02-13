Молодые эксперты обсудили стратегическое планирование Казахстана

Вопросы статегического планирования обсудили члены Клуба молодых эспертов при Сенате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

На первом в этом году заседании Клуба молодых экспертов при Сенате, посвященном вопросам стратегического планирования Казахстана с учетом глобальных тенденций, спикер Сената Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в своем Послании и на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые задачи по стратегическому планированию. Он отметил, что задачи по пересмотру вопросов социального развития, бюджетно-налоговой политики, запуску нового инвестиционного цикла, проведения либерализации экономики и ускоренной модернизации инфраструктуры остаются актуальными.

"Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед правительством амбициозную задачу по удвоению объема экономики к 2029 году. Достижение этой цели невозможно без проведения комплексной работы практически по всем направлениям экономики. Это поэтапный уход от государственного вмешательства в экономику, это и формирование нового законодательства по государственным закупкам, и новые подходы в ГЧП, и приватизация. Большая задача стоит по привлечению инвестиций в экономику страны", – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также акцентировал внимание на важности поддержания благоприятного инвестиционного климата в стране. Он напомнил, что Глава государства выделил ключевые задачи для созданного Инвестиционного штаба. Особый упор в работе будет сделан на усилении связи между инвесторами, центром и регионами.

По словам Маулена Ашимбаева, еще одно направление – ускоренная модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального и транспортно-логистического комплексов. Он также остановился и на аспектах агропромышленного комплекса, включая рациональное использование водных ресурсов.

Отдельное внимание на встрече экспертами было уделено развитию человеческого капитала, а также точечной и адресной социальной поддержке. Председатель Сената отметил необходимость реформирования социальной сферы с акцентом на повышение качества и доступности услуг образования, здравоохранения.

Молодые эксперты обсудили наиболее актуальные аспекты стратегического развития в Казахстане. Они затронули темы диверсификации экономики с учетом мировых трендов, достижения конкретных индикаторов повышения уровня жизни, проведение межотраслевых реформ, а также ряд вопросов в рамках устойчивого развития.