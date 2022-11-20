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Молодожёны, ветераны, беременные и даже подследственные пришли голосовать на выборах в Шымкенте
В Шымкенте жители голосовали на внеочередных выборах президента Казахстана друзьями, семьями и группами, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Самой запоминающейся парой была новоиспеченная семья пенсионеров. Касымбек Мусакулов и Салтанат Ишанходжаева одними из первых выбрали своего президента в избирательном участке №190. Он находится в центре оказания специальных социальных услуг №2 Туркестанской области, где они проживают. Пенсионеры создали семью в стенах дома престарелых около месяца назад.
"Я сегодня пришёл отдать свой голос, вместе с женой. Мы всю свою жизнь старались ради будущего нашей страны и теперь пришли голосовать вместе. Пусть в нашей стране будут только хорошие начинания",- говорит пенсионер.
"Мы вместе с супругом сегодня встали в 5:30 утра. Вместе спустились и проголосовали. Мы всё практически делаем вместе. Нам тут помогли, заранее рассказали про кандидатов и мы отдали свой голос самому достойному",- поделилась Салтанат Ишанходжаева.
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В избирательном участке, который находится прямо в доме престарелых, сделали условия и для особенных людей. Пенсионеры с инвалидностью активно голосовали на внеочередных выборах. По словам директора центра, бабушки и дедушки отдали свои голоса ещё до обеда.
Голоса свои отдавали и другие молодожёны. Сразу после бракосочетания в избирательный участок приехали Даурен и Акмарал Тойбол. Молодую пару сотрудники избирательного участка встретили торжественно и вручили им подарок. По словам молодожёнов, этот день они запомнят надолго.
"Мы специально выбрали месяц назад этот день, чтобы пожениться! Хотели, чтобы наш день был частью чего-то исторического. Очень сильно рады. Свадьбу ещё не думали когда проведём. Но, сейчас у нас будет кыз узату. Планируем жить долго и счастливо",- рассказывает Даурен Тойбол.
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Сделать свой выбор спешили сегодня и ветераны войны. Дариге Жансеитовой 90 лет, пришла она в свой избирательный участок не одна, а с внуками и правнуками. Главная цель — привить подрастающему поколению чувства патриотизма, считает пенсионерка.
"Причина моего голосования - будущее моих детей. Пусть наша страна будет счастливой, здоровой, сильной, богатой и могущественной. Я иду голосовать с желанием, чтобы у моих правнуков была лучшая жизнь. Пусть наши люди будут живы и здоровы",- рассказала Дарига Жансеитова.
Участвовали на внеочередных выборах и роженицы, и беременные женщины, и мамы, чьи дети лежат в больницах. Для них специально переоборудовали часть больничного учреждения.
"В нашем избирательном участке 160 избирателей. Они все очень активны. Всё идет хорошо и по плану. Некоторые роженицы сами спускались, в некоторых мы сами поднимались. С семи утра до девяти мы были в родильном доме. Сейчас находимся в детской областной больнице",- сообщили Меруерт Изтаева председатель участковой избирательной комиссии №230 Шымкента.
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Голоса свои могли отдать и подследственные в СИЗО. В местах заточения обвиняемые начали голосовать с семи утра. Около 600 избирателей сделали свой выбор в 10:30. Голосование прошло под контролем представителей шымкентской прокуратуры и начальника ДУИС.
Безопасность жителей сегодня в городе обеспечивали шымкентские полицейские, совместно с военнослужащими национальной гвардии. Правоохранители охраняли административные здания и избирательные участки.
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Всего в Шымкенте сегодня действовали 311 избирательных участков. Все участки работали до 20:00. К слову, по официальным данным в мегаполисе находятся 634 818 избирателей. Из них 7,5 тысяч – молодые люди, впервые делающие свой выбор и около 85 тысячи – люди пенсионного возраста.
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