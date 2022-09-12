Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября

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Какой будет погода в Казахстане 13 сентября, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Север, северо-запад, восток и юго-восток РК все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди на северо-западе, западе с грозами. Ночью на севере, в горных районах востока, юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). По РК ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днём на западе с пыльной бурей. На севере, северо-западе, в центре – ночью и утром туман", - говорится в прогнозе.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, в центре Карагандинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области - высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Акмолинской - заморозки 3 градуса.

Ночью на севере Костанайской, Актюбинской, северо-востоке Северо-Казахстанской, юго-западе, востоке Павлодарской, на севере, в центре Карагандинской, востоке Восточно-Казахстанской, западе Абайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.