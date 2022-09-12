Лента новостей
- Эксперты TALQYLAU: однократный семилетний срок – новый элемент демократизации 20:57 56
- Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября 20:10 137
- Air Astana оштрафовали более чем на 21 миллион тенге за задержку рейсов 19:32 160
- Поезд сбил более 120 овец в Алматинской области 19:18 266
- "Я келинка Кристина" - инстаблогер из Кокшетау о жизни в казахской семье 18:59 647
- Депутаты маслихатов обратились к казахстанцам 18:59 171
- 15-летняя иностранка пропала в Алматы 18:28 307
- Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане: Какие гости приедут и что ожидается? 18:25 352
- Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана 18:23 170
- Казахстан занимает особое место во внешней политике Китая - политологи 18:04 324
- "Инвестпроект" оказался мошенничеством - актюбинка лишилась почти семи миллионов тенге 17:42 435
- Программа Artsport продолжит работу - Минкульт РК 17:27 1578
- Токаев дал поручения главе Агентства по защите и развитию конкуренции 17:27 191
- Лжетурагент обманул 13 алматинцев, обещая им дешевые путевки 17:13 262
- Бесплатная стерилизация кошек и собак в Нур-Султане. Куда обращаться 17:12 218
- В Нур-Султане и Алматы чаще покупают однушки — статистика 17:12 260
- Системы видеонаблюдения в Алматы начнут распознавать лица 16:53 344
- Лучших педагогов Казахстана выберут на конкурсе 16:27 500
- Около 1500 пациентов с онкологией кроветворной и лимфатической ткани регистрируют ежегодно в РК 16:25 363
- Почти 100 миллионов тенге сельхозсубсидий похитил костанаец 15:57 427
- Гражданку России задержали за обман казахстанцев в соцсетях 15:42 701
- Пять человек погибли после столкновения лодки с китом в Новой Зеландии 15:34 378
- Как фотограф из Украины изучает казахский язык 15:34 820
- Как будут оптимизировать транспортную доступность Алматы, рассказали депутатам 14:53 356
- Скандальный алматинский рынок "Алтын Орда" превратят в оптово-распределительный центр 14:36 647
- Подать заявление на компенсацию по депозиту в Отбасы банке можно с первого октября 14:25 455
- Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь путешественнику 13:22 451
- Лидеры Казахстана и КНР встретятся в Нур-Султане 13:10 455
- Застраховать сады и урожай яблок предлагает Минсельхоз 13:01 491
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 582
- Самые популярные госуслуги теперь можно получать через SMS 12:41 375
- Торговый дом "заминировали" в Алматы 12:38 309
- "Высокая смертность от заболеваний в Алматы требует модернизации здравоохранения" - акимат 12:23 383
- Казахстанские фильмы получили призы на Казанском международном фестивале мусульманского кино 12:15 424
- В школах Алматы не хватает 19,6 тысячи ученических мест 12:08 492
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 3035
- Головкин прибыл в Лас-Вегас на третий бой с "Канело" 11:40 569
- Скрипача-виртуоза Марата Бисенгалиева наградили орденом "Барыс" III степени 11:23 395
- В ЗКО осудили женщину, создавшую собственную финансовую пирамиду 11:08 533
- Фильм Адильхана Ержанова "Штурм" вошёл в программу кинофестиваля "Меридианы Тихого" 10:55 536
- Доходы населения Алматы растут медленно - акимат 10:45 711
- Жениться казахстанцы не торопятся, особенно сельчане — статистика 10:24 580
- Казахстанские теннисистки узнали своё место в рейтинге WTA после US Open 09:40 744
- Вооружённых членов петропавловской ОПГ задержали в столице 09:12 793
- На западе Казахстана мелеет озеро Караколь 09:01 485
- Без личных вертолётов и автомобилей для мировых лидеров: названы детали похорон Елизаветы II 08:40 680
- Менее 100 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Казахстане 08:25 381
- Дефицит автобусов: сельчанам трудно добираться до Актау 07:41 352
- В Атырау незаконно открылась частная школа салафитского направления 06:15 1823
- Чрезвычайная пожарная опасность сохраняется в ряде регионов Казахстана 05:17 427
- Apple перестала продавать прошлогодние смартфоны 04:33 511
- В России раскритиковали Геннадия Головкина 03:08 19760
- Казахстанский рэпер посетил школу-интернат для детей-сирот в Бишкеке 02:21 586
- Карагандинца отправили подметать улицы за подделку больничного листа 01:06 782
- В Мангистаусской области мелеет озеро Караколь 00:19 420
- В Нью-Йорке почтили память жертв теракта 11 сентября 11.09.2022 429
- Сельчан напугали следы медведя вблизи населенного пункта в ВКО 11.09.2022 554
- Лучшую келинку выбрали в Павлодарской области 11.09.2022 776
- Токаев направил поздравительную телеграмму королю Великобритании 11.09.2022 511
- Потерявшуюся девочку вернули отцу в Нур-Султане 11.09.2022 1080
- Багдат Мусин без предупреждения заехал в старый ЦОН в Караганде 11.09.2022 1351
- Плантацию марихуаны обнаружили полицейские с вертолёта в Туркестанской области 11.09.2022 808
- Зарплата в 300 тысяч тенге: какие вакансии предлагают безработным в Нур-Султане 11.09.2022 1950
- Трогательное письмо бабушке опубликовал принц Уильям 11.09.2022 1500
- Новые кареты скорой помощи получили столичные медики 11.09.2022 454
- Погибших в пожаре животных и птиц посчитали в Костанайской области 11.09.2022 575
- Вы нужны людям: глава облздрава обратился медикам скорой помощи Актау 11.09.2022 703
- Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав 11.09.2022 814
- Фильм "18 килогерц" выиграл кинопремию "Выбор критиков" 11.09.2022 658
- Работники скорой помощи не вышли на работу в Актау 11.09.2022 624
- Стоматолог высказался против сна на боку 11.09.2022 677
- Во имя мира: молодежный фестиваль "We are the world" прошёл в столице 11.09.2022 528
- Фильм "Паралимпиец" покажут на XIV Ташкентском международном кинофестивале 11.09.2022 532
- В Алматы отпраздновали День Независимости Узбекистана 11.09.2022 561
- Наука – это весело. В Нур-Султане прошёл фестиваль PRO.NRG FEST 11.09.2022 642
- Казахстанки завоевали 11 медалей на женском турнире по боксу в Польше 11.09.2022 786
- Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь 11.09.2022 1111
- Грудного ребёнка спас пожарный в Павлодаре 11.09.2022 633
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 600
- Одному из последних солдат Панфиловской дивизии исполнился 101 год 11.09.2022 2908
Мокрый снег прогнозируют синоптики в Казахстане 13 сентября
Какой будет погода в Казахстане 13 сентября, сообщили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.
"Север, северо-запад, восток и юго-восток РК все еще будет под властью циклонической деятельности и атмосферных фронтов, с которыми пройдут дожди на северо-западе, западе с грозами. Ночью на севере, в горных районах востока, юго-востока - осадки (дождь, мокрый снег). По РК ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, днём на западе с пыльной бурей. На севере, северо-западе, в центре – ночью и утром туман", - говорится в прогнозе.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, в центре Карагандинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге Костанайской области - высокая пожарная опасность.
Ночью на северо-востоке Акмолинской - заморозки 3 градуса.
Ночью на севере Костанайской, Актюбинской, северо-востоке Северо-Казахстанской, юго-западе, востоке Павлодарской, на севере, в центре Карагандинской, востоке Восточно-Казахстанской, западе Абайской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
-
Hype news
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12:43 582
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 11:58 3035
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 600
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 1178
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 1230
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 21601
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 178452
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 7501
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 10868
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 2648
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 2967
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 11694
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 2176
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 8209
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 2279
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 4951
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 27011
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 9260
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 2867
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 6794
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 3129
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 20011
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 4917
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 5763
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 4115
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 9630
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 4988
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 3826
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 3888
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 7617
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 4030
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 3683
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 6133
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 3929
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 11760
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 3665
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 3804
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 3656
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 6180
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 3920
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 4386
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 5042
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 5250
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4989
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 4693
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 6514
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 5732
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 6193
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 6459
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 8759
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 12324
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 8064
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 8910
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 7526
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10969
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6917
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 8178
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 10384
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 8890
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 8766
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 7415
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 9278
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 7619
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 17531
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 10446
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 9798
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 10115
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 10535
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 9763
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 9891
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 10224
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11054
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 9993
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10767
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 14713
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 10035
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 11655
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8931
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 8686
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 10098
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 7861
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6916
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6973
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 7250
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 6693
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 10783
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 7487
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 9416
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 10322
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 10248
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7910
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 8059
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 23258
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 9076
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 11054
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 8185
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 9580
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 10201
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 11251
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 9633
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 11621
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 11083
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 12141
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 12335
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 28671
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 12707
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 13534
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 13409
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 13539
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 14201
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 22103
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 13651
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20881
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 31360
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 15361
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 19433
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 19722
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21864
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17842
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 19149
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 17248
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 17298
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 17155
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 32704
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 19013
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 17666
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 21879
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 21681
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21928
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 21029
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 21250
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 23427
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 24049
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 22630
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 22224
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22950
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 23197
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21838
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 23948
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 22556
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 23172
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 24413
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 25686
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24975
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 24318
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 27096
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23934
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26765
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 24453
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 55269
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 26018
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 25120
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 26113
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24708
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24858
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 25029
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24755
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 26352
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 25294
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 27022