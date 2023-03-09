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Могут ли выпустить Масимова на свободу из-за тяжёлого заболевания — МВД
Министр внутренних дел в кулуарах сената рассказал, могут ли освободить из-зпод ареста бывшего главу КНБ Карима Масимова, если будет признано, что у него тяжёлое заболевание, передаёт BaigeNews.kz.
"Если это признается специалистами, экспертами и судом. Если действительно будет подпадать под признаки тех заболеваний, при которых человек подлежит освобождению. Сегодня это действующая норма. Только при назначении наказания будет даваться отсрочка", — сказал министр.
Он уточнил, что раньше при назначении наказания эта норма не использовалась.
"Теперь она будет учитываться и при назначении наказания. Если человек действительно неизлечимо болен и подлежит по той категории, это устанавливается судом, он не освобождается, он направляется на лечение, то есть освобождается из мест лишения свободы и направляется в больницу. Кто излечился, то обратно возвращается. И этот срок будет учитываться", — резюмировал глава МВД.
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