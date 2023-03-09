Могут ли выпустить Масимова на свободу из-за тяжёлого заболевания — МВД

Министр внутренних дел в кулуарах сената рассказал, могут ли освободить из-зпод ареста бывшего главу КНБ Карима Масимова, если будет признано, что у него тяжёлое заболевание, передаёт BaigeNews.kz.

"Если это признается специалистами, экспертами и судом. Если действительно будет подпадать под признаки тех заболеваний, при которых человек подлежит освобождению. Сегодня это действующая норма. Только при назначении наказания будет даваться отсрочка", — сказал министр.

Он уточнил, что раньше при назначении наказания эта норма не использовалась.