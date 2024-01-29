Могут ли органы госдоходов направлять уведомления на электронную почту
Сегодня, 18:34
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Сегодня, 18:34Сегодня, 18:34
92Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
Казахстанцы жалуются на то, что получили рассылку сообщений о наличии нарушений в рамках камерального контроля на электронную почту. В Комитете госдоходов прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена", - пояснили в ведомстве.
Соответственно, Комитет госдоходов отношения к такого рода рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков отношения не имеет. Специалисты рекомендуют просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика.
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