Могут ли органы госдоходов направлять уведомления на электронную почту

Казахстанцы жалуются на то, что получили рассылку сообщений о наличии нарушений в рамках камерального контроля на электронную почту. В Комитете госдоходов прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Уведомления по камеральному контролю вручаются налогоплательщикам лично под роспись либо сообщением в электронный кабинет налогоплательщика. Отправка подобных уведомлений по электронной почте не предусмотрена", - пояснили в ведомстве.

Соответственно, Комитет госдоходов отношения к такого рода рассылкам на электронные адреса налогоплательщиков отношения не имеет. Специалисты рекомендуют просматривать информацию о наличии налоговых обязательств в личном кабинете налогоплательщика.