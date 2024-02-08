Модернизировать страну всегда непросто - политолог о задачах, поставленных президентом перед правительством

Предстоит существенно повысить эффективность и слаженность работы государственного аппарата, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства. Президент отметил, что пора прекратить формализм, бюрократическую волокиту. Такая порочная практика подрывает у людей веру в реальность реформ и построение Справедливого Казахстана. Надо работать, не дожидаясь указки сверху, жалоб граждан или ухудшения ситуации. Нужно проявлять инициативность и самостоятельность. Какие задачи, поставленные главой государства чиновникам, предстоит решать, прежде всего? Какие ожидания у казахстанцев от реализации намеченных реформ? Эти и другие вопросы корреспондент BaigeNews.kz обсудил в интервью с политологом Эдуардом Полетаевым.

- Эдуард Эдуардович, как вы можете охарактеризовать развитие казахстанской экономики по итогам прошлого года? Связаны ли недочёты в отрасли с недоработками прежнего правительства?

- Правительство в каждой стране, как правило, допускает ошибки в своей экономической политике. Есть объективные факторы, которые к этим недочётам приводят. Допустим, изменение цен в худшую сторону на сырьевые ресурсы или, например, геополитические какие-то фланирования, санкционное противостояние, изменение различных путей экономического взаимодействия, ухудшение транзитного потенциала. И, в целом, управленческие неверные решения, вследствие которых наступает снижение темпов экономического роста.

Я смотрел не только итоги экономического развития Казахстана в 2023 году, но и некоторых стран-партнёров. В целом, год оценивается как терпимый, не сказать, чтобы сильно успешный, но идёт борьба за рост ВВП. Она характерна сейчас не только для РК, также на виду стремление изменить в лучшую сторону отраслевую структуру экономики. Для Казахстана оно характерно на протяжении достаточно долгого времени, и в выступлении президента на расширенном заседании на этом ещё раз внимание было акцентировано.

Глава государства отметил, что несмотря на кризисные явления в мировой и отечественной экономиках, Казахстан развитие продолжает. Рост национальной экономики составил по итогам года 5,1%, а ранее планировалось, что он будет 4,9%.

Касым-Жомарт Токаев как руководитель государства, который в управленческой политике пряник с кнутом сочетает, отметил, что позитивную динамику развития страны сохранить удалось, и минувший год относительно успешным для неё оказался, поблагодарил правительство за работу. То есть, в целом, смена Кабмина, не сказать, что была связана с каким-то серьёзным кризисом в экономике. Скорее с необходимостью оперативного выполнения новых поставленных задач (о них Касым-Жомарт Токаев говорил в Послании в сентябре 2023 года и кое-что напомнил в интервью газете Egemen Qazaqstan в начале января). Цифр не так много в этом выступлении, поэтому оценить результативность работы нового правительства будет непросто, даже через некоторое количество времени.

У нас есть Конституционный закон "О Правительстве РК", он в 1995 году появился, была история изменений, дополнений, некоторые статьи вообще были удалены, но, в целом, этот Закон определяет срок полномочий правительства, они, по сути дела, столько же, сколько полномочии Мажилиса Парламента действуют. То есть примерно до 2029 года, поскольку не так давно были выборы в мажилис.

Кроме того, предусмотрена отставка правительства, если сам Кабмин заявляет президенту о ней или прекратятся полномочия Кабмина по инициативе главы государства.

Поэтому будет ли нынешний состав работать достаточно долгое время, несколько лет, до 2029 года - это ещё вопрос. Всё будет зависеть от реализации поставленных задач и тех периодических, скажем так, встрясок и спроса с этого самого правительства. В каком виде это будет происходить, посмотрим в дальнейшем.

- Что вы можете сказать о смене Кабмина?

- Нынешние кадровые изменения в правительстве — это часть определённого транзитного этапа. Смотрите, как всё было. Появился Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы конституционные РК по вопросам административной реформы". Это апрельский конституционный Закон прошлого года. Он как раз-таки часть поправок внёс в вышеупомянутый Закон "О Правительстве РК", которое наделили дополнительными полномочиями. Администрация Президента несколько сократила свои контрольные функции над правительством, больше дала инструментов этому Кабмину, и как раз-таки руководил АП новый премьер-министр.

В сентябре прошлого года уже были изменения в правительстве достаточно серьёзные. Реорганизовали часть министерств, два новых ведомства появились, с 19 до 21 их число выросло, всего 26 человек в Кабинете министров оказалось. Сразу 10 новых министров появилось, а сейчас, судя по нынешним изменениям, только четыре новых главы ведомств.

Эти реформы определённый баланс кадровый направлены соблюдать, чтобы сохранить тех управленцев-чиновников, которые работают и знают своё дело, по принципу, не трогать то, что уже работает. На часть задач, которые необходимо быстро решать, поставлены новые люди.

- Какие наиболее масштабные задачи, на ваш взгляд, обозначил президент перед чиновниками, в ходе расширенного заседания правительства?

- Важно отметить, что президент поставил задачу обеспечить рост ВВП минимальным темпом 6% в год. И самая главная цель – это увеличить ВВП к 2029 году в 2 раза, до 450 млрд долларов.

ВВП на душу населения в 2023 году в Казахстане вырос с 11,5 тыс. долларов до 13,3 тыс. То есть сейчас это порядка 260–270 млрд., учитывая более чем 20-миллионное население страны. Рост обеспечить будет не просто. А правительство перед отставкой на своём сайте 5 февраля опубликовало прогноз роста экономики в 2024 году на уровне не менее 5,3%. Но через день президент говорит, что не менее 6% рост должен составлять. Поэтому приоритетная задача нового правительства – это обеспечение устойчивого экономического развития страны, которое будет именно в цифрах роста ВВП отражаться. То есть, главное — это результат.

Надо понимать, что по итогам каждого года будет спрос с правительства. Не получится, наверное, приукрасить и нарисовать цифры, потому что глава государства жёстко за этим следит, и сам премьер-министр, я уверен, будет неравнодушен к данным вещам. Главная системная проблема государства в том, что наш экономический рост, ведь он был в наличии даже в кризисные годы, когда COVID был, связан с поступлениями от добычи углеводородного сырья, металлов, их экспорта, а это поступления конъюнктурные. У нас значительная часть ВВП всё ещё на добывающую отрасль приходится, и большая часть экспорта, и даже прямые иностранные инвестиции, в основном, идут в неё, соответственно, и значительная часть государственного дохода формируется благодаря ресурсам нашим. И естественно, Казахстан в результате является страной с низкой диверсификацией экономики, и он чувствителен к колебаниям цен на сырьевые товары и прочим проблемам сырьевой модели развития, зависимости от тех же трубопроводов, от геополитической ситуации, от транзитных возможностей, как своих, так и соседних стран.

- Какой, по вашему мнению, эффект могут ожидать казахстанцы от реализации реформ, заявленных главой государства?

- Чтобы в долгосрочной или среднесрочной перспективе экономика развивалась, и наблюдался рост уровня жизни населения, нужны реформы структурные, масштабные. Одной из таких реформ является система модернизации государственного управления. Это одно из условий диверсификации экономической деятельности. Потому что, если бюрократическая система централизована чрезмерно, если прозрачности мало, если коррупция подрывает усилия реформаторские и отрицательно сказывается на доверии инвесторов и самих граждан Казахстана, то возможны большие проблемы.

Думаю, во многом решение этих проблем связано с личностью того же премьер-министра, который, как известно, юрист по образованию, представитель силовых структур, генерал-лейтенант. Он работал в Агентстве по борьбе с коррупцией. Поэтому должны повысить эффективность реформ упрощение процедур централизованного принятия решений, передача больших полномочий правительству, также региональным органам власти, и, наверное, повышение неподкупности государственного сектора и расширение участия общественности в процессе разработки тех или иных решений, что у нас происходит. Есть же новые инструменты, те же Национальный совет общественного доверия, Национальный курултай, экспертные и общественные советы, члены которых предлагают те или иные решения для развития государства.

- К какой модели развития стремится Казахстан?

- Мы видим, что в структуре экономики значительную роль играют государственные предприятия, а у них есть привилегированный доступ к рынкам, ресурсам, всяким бумажкам, лицензиям, возможностям получения госфинансирования, а это всё частные компании, малый и средний бизнес в не очень выгодное положение ставит. А усилия, направленные на диверсификацию экономики и привлечение инвестиций, в некоторой степени ограничиваются. Президент в нынешнем выступлении о МСБ мало говорил, хотя в предыдущих уделял ему внимание, в том же Послании. Всё-таки, понятное дело, что опыт многих государств по диверсификации экономики как раз выражается в том, что малый и средний бизнес становится не только источником новых рабочих мест и поступления налогов, он ещё целые новые секторы экономики способен создать.

Судя по выступлению главы государства, Казахстан стремится к более экономически-ориентированной модели развития. Помните, была такая фраза советского спичрайтера Александра Бовина, которую он вложил в уста Леонида Брежнева: "Экономика должна быть экономной". В этом смысле РК тоже на эту цитату можно ориентироваться, потому что Казахстан - одна из самых энергоёмких стран мира. И нерационально, бездумно можно сказать, в какой-то степени, ресурсы расходовались в своё время.

Мы видим, что в результате энергосистема близка к коллапсу, мощности многих электростанций в значительной степени выработаны. Приходится выкручиваться, договариваться с теми же россиянами о строительстве новых ТЭЦ, продвигать и обсуждать идею строительства атомной электростанции, вопросы экономии ресурсов, перехода к экологическим ресурсам, экономии воды, неслучайно министерство водных ресурсов было создано. Поэтому здесь всё, конечно же, не просто. Хотя, в целом, изменения в отраслевой структуре хозяйства Казахстана, в определённой степени, постоянно происходят.

Правительство, когда отчитывалось 5 февраля по итогам года, продемонстрировало помимо цифр международных резервов Казахстана, активов Нацфонда, показатели по отраслям. Оказалось, что растёт у нас строительство, торговля, транспорт, информация и связь большими темпами, чем горнодобывающая промышленность. Хотя инфляция была в значительной степени высокая, составила 9,8%, и это с учетом её замедления в последние месяцы. Тем не менее диверсификация работает, но не в достаточной мере для того, чтобы быстро сделать структурную перестройку нашей экономики.

- Как скоро, на ваш взгляд, можно ждать результатов от реализации реформ?

- Мировой опыт обычно говорит о том, что после проведения структурных реформ даже в развитых странах, изменения темпа экономического роста и изменения в отраслевой структуре минимум через 10 лет происходят. Поэтому быстрые результаты ожидать не стоит. Мы видим, что планка среднесрочного развития поставлена в пять лет, в 2029 году мы посмотрим, сумели ли ВВП вырастить в два раза или нет. А так, в целом, политика государства же оказывает воздействие на экономику не только прямым образом, через инструменты государственного регулирования. Например, президент говорил, что работа по формированию нового Налогового кодекса не соответствует его ожиданиям. Налоговый кодекс — это как раз-таки инструмент прямого регулирования. Но есть и инструменты косвенного регулирования - это влияние на развитие социальных, экономических, политических институтов общества, требования к тем же чиновникам, правительству, акиматам, которые, по убеждению президента, должны кардинально пересмотреть свою работу.

Ресурс для роста экономики Казахстана - повышение эффективности труда в том же госсекторе, о котором глава государства говорил, указывая, что должны делать правительство и госслужащие, пока эта эффективность недостаточно высока. Хотя у нас количество госслужащих по сравнению с представителями других специальностей и сфер деятельности, с теми же врачами, учителями, торговцами, не сильно большое. Сколько людей на госслужбе? Должно сто тысяч работать, работает 83 тысячи, некоторые вакансии свободны. Но учитывая, что госслужащие оказывают влияние на профессиональные сферы деятельности, значимость работы каждого чиновника может быть кратно важна по сравнению с работой простых исполнителей, хотя и среди госслужащих такие есть.

- Вопросу привлечения иностранного капитала глава государства в выступлении уделил особое внимание. Что вы думаете о развитии данного сектора экономики в Казахстане?

- Пока страна у нас в неадекватном обмене товаров на мировом рынке участвует, по сути дела, она невоспроизводимую природную ренту: нефть, газ, другие виды сырья обменивает на воспроизводимую интеллектуальную ренту, то есть, покупает зарубежную высокотехнологичную продукцию. И вот это всё нужно менять, увеличивать инновационную, инвестиционную активность в экономике. Президент же говорил о цифровизации, о том, что у нас серьёзно выросли безналичные платежи, что искусственный интеллект значительную важность в экономике будет иметь в ближайшее время.

Нужно повышать производительность труда. Два способа обычно существует, как это можно сделать. Либо инвестиции в человеческий капитал вкладывать, в первую очередь, в образование, здравоохранение. Этим, как правило, будет и может заниматься государство, иностранные инвесторы вряд ли буду бесплатно лечить казахстанцев, если это не сотрудники их компаний. Либо конкретно в физический капитал (оборудование, технологии). Хотелось бы, чтобы больше инвестиций как раз-таки в перерабатывающую промышленность приходило, АПК, высокотехнологичные секторы экономики. И, наверное, нужно продолжать уделять внимание ограничению влияния сырьевых отраслей на темпы экономического роста, должны быть у нас альтернативы, и увеличивать темпы модернизации, всё-таки пока ещё ограничен потенциал роста нашей экономики. Потому что нужно завершать перестройку всех социально-экономических институтов, избегать коррупции и, самое главное, исполнять хорошо законы.

- Что необходимо для качественной и эффективной реализации инициатив Токаева?

- Десять задач поставлено главой государства для успешного проведения модернизации. Надеюсь, их реализация будет проведена быстро, это необходимо для наших будущих поколений.

Сырьевая экономика не просто от разных шоков зависит, она не всегда обеспечивает востребованность человеческого потенциала. Да, у нас есть до сих пор дефицит профессиональных нефтяников, геологов. Тем не менее, это не все те приложения сил, талантов и образования, которые имеют место в РК. Как говорится, всю страну на "нефтяную трубу" не посадишь, и для обеспечения её работы достаточно миллиона-двух человек, максимум.

Я изучал прогнозы по потреблению нефти, темпам её добычи. В мире они меняются. Помню ещё времена, когда к 2020 году предсказывали окончание мировых запасов нефти. Последнее, что я слышал, это где-то к 2060 году при нынешних темпах запасы сырья закончатся, постнефтяная эпоха начнётся - время зелёной энергии, её альтернативных источников.

Поэтому тут даже не нужно спорить, насколько верны эти прогнозы. Может быть, мы ещё месторождения найдём в разных странах мира. Но нужно что-то менять ради будущих поколений. А пока инвесторы, скажем так, рассматривают нашу страну как перспективную в регионе для привлечения инвестиций, но больших денег вкладывать не хотят. Я уже говорил о том, что значительная часть инвестиций в сырьевой сектор вложена, а скважин много не бывает. И вот этот инвестиционный потолок не должен быть стеклянным, инвесторам не надо в него упираться, они должны видеть разные возможности, которые РК предоставляет.

Глава государства был настроен категорично, стремительно, когда интервьюер Egemen Qazaqstan задавал ему вопрос, как мы добьёмся увеличения ВВП в два раза, если темпы его роста недостаточны? Президент конкретно и уверено заявил, что задачи можно реализовать. Во-первых, это уже мои предположения, экономику надо максимально оградить от всех негативных колебаний мировых, и надо конкретные предложения собирать и реализовывать по мерам, которые этот экономический рост обеспечат, помогут уверенно развиваться стране. И, в конце концов, с учётом происходящего в мире, надо, чтобы наши граждане верили в справедливый Казахстан, что многое может быть изменено в положительную сторону.

- Когда, по вашему мнению, в стране будут предприняты первые шаги для реализации задач, поставленных Касым-Жомартом Токаевым?

- Уже понятно, что эти 10 принципиальных инициатив, высказанных на заседании, необходимо реализовывать. У власти уже подготовлен план для этого. Агентство по стратегическому планированию и реформам подготовило проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года. Сейчас он висит на портале "Открытые НПА" для обсуждения, его примут в ближайшее время. Согласно этому плану, приоритеты развития государства на пятилетку будут определены. Результатом стоит как раз-таки удвоение ВВП, при росте экономики 6-7% и так далее, определены принципы сквозные, 17 направлений развития, которые в 4 блока сформулированы.

Посмотрим, как будет этот план развития осуществляться, хотелось бы, конечно, чтобы требования были более жёсткими, и меньше формализма было в промежуточных отчётах, если они предусмотрены в реализации этого плана.

Принципиальный вопрос заключается в том, где взять деньги. Не случайно глава государства акцент большой делал на инвестиционном импульсе, все эти инструменты, вроде Инвестиционного штаба, точечного сопровождения крупных инвесторов, отсутствие бюрократических барьеров, и в целом, на либерализации экономики. Главное, чтобы все эти инструменты были эффективно использованы. Нужно понимать, где деньги на это взять, не только у инвесторов, но и как будут расходоваться государственные финансы, всё-таки у нас есть средства для поддержания "штанов", те же поступления от экспорта. Но всё равно нужно более жёстко контролировать расходы бюджета. И не только повышать поступления налоговые через увеличение НДС, вот глава государства сказал, что это не сильно будет эффективно, наверное, всё-таки надо лучше контролировать бюджет и экономить там, где это можно сделать.

Понятно, не удастся сократить социальные расходы, это и не нужно, потому что президент и сам говорил о важности социальной политики. Тем более у нас идёт рост населения. Глава государства напомнил, что почти каждый пятый человек социальной поддержкой охвачен, её надо как-то более эффективно изменить. А вот другие государственные расходы, конечно же, нуждаются в более пристальном внимании и распределении.

- Президент чётко дал понять, что спрос с чиновников за реализацию реформ будет жёстким. По вашему мнению, насколько новое правительство готово к выполнению поставленных главой государства задач?

- Думаю, "подпинывать" правительство всё равно будут, в значительной степени не только глава государства, но и экспертное сообщество, контролирующие органы определённого рода. Потому что забвение реформ не допустимо.

Модернизировать страну всегда непросто. Есть целевой ориентир, наверное, нужно работать, здесь приписок не должно быть никаких. Очень важна роль правильного администрирования сейчас, необходимы не только слова и планы, у нас их достаточно много, и законы постоянно принимаются парламентом и так далее, нужно всё-таки быстрее индустриализовывать страну. Не столько обращать внимание на какие-то суперинновационные проекты, с их решением справятся более развитые государства, нужно наладить инфраструктуру страны: логистику, энергетику, акцент на традиционном развитии АПК сделать, там очень низкая доля переработки, эту же переработку наладить в нефтегазовом секторе.

От цифровизации и искусственного интеллекта никуда не убежать, этому тоже внимание будет уделяться. На опережение действовать надо, это требование времени, и смотреть в будущее.

К сожалению, на развитие экономики Казахстана неизбежно влияют внешние шоки, мы взаимозависимы с мировой экономикой и не во всём самодостаточны. Поэтому нужна не только либерализация экономики, но ещё и должна быть открытость всех планов, доступность контроля над их реализацией, чтобы предложить, в случае чего, какие-то инструменты коррекции, изменений, чтобы дальнейшее развитие экономики шло заявленными темпами.