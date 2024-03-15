Модернизация одного пограничного пункта обходится в 15 млрд тенге - КГД

Полномасштабная модернизация девяти пунктов пропуска на границе с Китаем, Узбекистаном и Туркменистаном проводится за счёт льготного правительственного займа Эксимбанка Китая, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Комитете госдоходов сообщили, что в настоящее время работы ведутся на автомобильных пунктах пропуска "Капланбек", "Казугурт", "Атамекен" и "Тажен" на границе с Узбекистаном, "Достык-автомобильный", "Калжат", "Майкапчагай" и "Бахты" на границе с Китаем, "Темир-баба" на границе с Туркменистаном и на железнодорожном пункте пропуска "Достык-железнодорожный" на границе с Китаем.

При этом данные пункты пропуска работают без закрытия, но с ограничением движения автотранспорта и физических лиц. Полностью закрыты на время реконструкции лишь казахстанский "Капланбек" и узбекский "Зангиота".

"В среднем один пост обходится в 15 миллиардов тенге. Это будет модернизированный современный таможенный пост, где будет восемь полос. Пропускная способность будет увеличена в 8 раз – с 1000 до 8400 транспортных средств в сутки при сокращении времени с 2 часов до 25 минут и минимизации коррупционных рисков. После завершения модернизации будут решены инфраструктурные проблемы пунктов пропуска", - сообщил директор департамента таможенного контроля КГД МФ РК Елдос Саудабаев на брифинге в СЦК.

Завершить реконструкцию всех пунктов пропуска планируется в конце 2024 года. Сейчас к сдаче готовится таможенный пост "Алаколь". На 70-80% готовы таможенные посты "Казугурт" и "Атамекен".