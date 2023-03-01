Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении

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В МЧС страны сообщили, что казахстанцев о возможном землетрясении будет предупреждать приложение, передаёт BaigeNews.kz.

По словам председателя Комитета гражданской обороны МЧС Бауыржана Сыздыкова, у ведомства есть дальнейшие планы по расширению возможностей приложения "Darmen".

Совместно с акиматом Алматы его планируют подключить к системам раннего оповещения о землетрясений и мониторинга состояния мореных озер и схода селей

"В случае появления масштабных угроз в Darmen напрямую с датчиков, установленных вокруг г.Алматы, будут оперативно идти уведомления для населения", - сообщил Бауыржан Сыздыков на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что приложения на мобильные устройства разрабатываются не только для внешних пользователей, но и для самих специалистов МЧС, данные приложения позволяют им оперативно проводить всевозможные расчеты возможной обстановки в зоне ЧС, не используя при этом объемные справочники в бумажном формате.