Многодетным матерям увеличат соцпособия в Казахстане

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О том, как именно правительство оказывает внимание вопросам социальной поддержки женщин, в ходе заседания рассказал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передаёт BaigeNews.kz.

"Защита материнства и детства, поддержка женщин-предпринимателей, помощь многодетным матерям, приёмным семьям, содействие в занятости женщин, забота о старшем поколении остаются важными направлениями государственной политики. С начала года увеличен срок выплаты пособия по уходу за ребёнком с одного года до полутора лет", — рассказал премьер-министр.

Он также отметил, что в социальном Кодексе вводится новое понятие — "Награждённые матери".

"Этот статус, как дань уважения и признания заслуг многодетной матери, будет присваиваться женщинам, награждённым подвесками "Күміс алқа", "Алтын алқа", ранее получившим звание "Мать-героиня", награждённым орденами "Материнская слава". Будет дифференцирован и увеличен размер пособия для награждённых матерей. Данное изменение коснётся порядка 90 тысяч матерей", — заключил спикер.

Ранее сообщалось, что около 30 тысяч многодетных матерей, семей, малообеспеченные жители столицы получат единовременную социальную выплату к Международному женскому дню.