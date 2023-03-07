В честь 8 марта нуждающимся астанчанам выплатят соцпомощь

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Около 30 тысяч многодетных матерей, семей, малообеспеченные жители столицы получат единовременную социальную выплату к Международному женскому дню, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

"Согласно решению маслихата города Астаны в честь Международного женского дня будет оказана единовременная социальная помощь около 30 тысячам многодетных семей, многодетных матерей, в том числе малообеспеченным в размере 2,5 МРП (8 625 тенге), зарегистрированным и постоянно проживающим в столице", — говорится в сообщении.

Выплата производится на основании списков филиала по Астане "Межведомственный расчётный центр социальных выплат", некоммерческого акционерного общества "Правительство для граждан".