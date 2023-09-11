Младенец скончался в результате ДТП в Актюбинской области
Вчера, 23:40
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Вчера, 23:40Вчера, 23:40
167Фото: скриншот с видео
Младенец скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
ДТП со смертельным исходом произошло 11 сентября в 07:00 на 127-м километре автодороги Актобе-Астрахань вблизи посёлка Сагашили.
28-летний водитель автомашины Кia Ceed, несправившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне авто находилась семья водителя. В результате ДТП скончался пятимесячный ребёнок, супруга и двухлетний сын доставлены в больницу.
Видео: МВД РК
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