Младенец скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП со смертельным исходом произошло 11 сентября в 07:00 на 127-м километре автодороги Актобе-Астрахань вблизи посёлка Сагашили.

28-летний водитель автомашины Кia Ceed, несправившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне авто находилась семья водителя. В результате ДТП скончался пятимесячный ребёнок, супруга и двухлетний сын доставлены в больницу.