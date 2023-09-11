  • 12 Сентября, 00:41
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Младенец скончался в результате ДТП в Актюбинской области

Вчера, 23:40
АВТОР
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скриншот с видео Вчера, 23:40
Вчера, 23:40
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Фото: скриншот с видео

Младенец скончался в результате ДТП в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

ДТП со смертельным исходом произошло 11 сентября в 07:00 на 127-м километре автодороги Актобе-Астрахань вблизи посёлка Сагашили.

28-летний водитель автомашины Кia Ceed, несправившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне авто находилась семья водителя. В результате ДТП скончался пятимесячный ребёнок, супруга и двухлетний сын доставлены в больницу.

Видео: МВД РК

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