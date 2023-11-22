Младенец скончался, предположительно, от истощения в Павлодарской области
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Восьмимесячная девочка скончалась в посёлке Шидерты Павлодарской области. Подробности рассказали волонтёры и врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Тело малышки обнаружили в квартире бабушки. Поисковики отряда Vita сообщили, что ребёнок умер от истощения.
В Управлении здравоохранения факт смерти подтвердили, отметив, что для своего возраста ребёнок очень мало весил.
Началось следствие.
Врачей вызывала мать, но где она находилась до смерти дочери, не уточняется.
Местные отзываются о семье как о порядочной. Там есть ещё двое малышей. Говорят, они всегда были чисто одеты, их мать не имела вредных привычек.
Детей забрали в центр поддержки.
"Поступил вызов. Повод: ребёнок посинел, холодный, не дышит. На момент приезда была констатация смерти. Ребёнок в возрасте 4,5 месяца наблюдался в поликлиникё №3 Павлодара. Был на осмотре у хирурга, выставлен диагноз "здоров", - сообщила замруководителя Управления здравоохранения Павлодарской области Айгуль Мукушева.
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