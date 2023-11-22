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Младенец скончался, предположительно, от истощения в Павлодарской области

Сегодня, 22:26
АВТОР
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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 22:26
Сегодня, 22:26
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Восьмимесячная девочка скончалась в посёлке Шидерты Павлодарской области. Подробности рассказали волонтёры и врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Тело малышки обнаружили в квартире бабушки. Поисковики отряда Vita сообщили, что ребёнок умер от истощения.

В Управлении здравоохранения факт смерти подтвердили, отметив, что для своего возраста ребёнок очень мало весил.

Началось следствие.

Врачей вызывала мать, но где она находилась до смерти дочери, не уточняется.

Местные отзываются о семье как о порядочной. Там есть ещё двое малышей. Говорят, они всегда были чисто одеты, их мать не имела вредных привычек.

Детей забрали в центр поддержки.

"Поступил вызов. Повод: ребёнок посинел, холодный, не дышит. На момент приезда была констатация смерти. Ребёнок в возрасте 4,5 месяца наблюдался в поликлиникё №3 Павлодара. Был на осмотре у хирурга, выставлен диагноз "здоров", - сообщила замруководителя Управления здравоохранения Павлодарской области Айгуль Мукушева. 

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