Младенец скончался, предположительно, от истощения в Павлодарской области

Восьмимесячная девочка скончалась в посёлке Шидерты Павлодарской области. Подробности рассказали волонтёры и врачи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Тело малышки обнаружили в квартире бабушки. Поисковики отряда Vita сообщили, что ребёнок умер от истощения.

В Управлении здравоохранения факт смерти подтвердили, отметив, что для своего возраста ребёнок очень мало весил.

Началось следствие.

Врачей вызывала мать, но где она находилась до смерти дочери, не уточняется.

Местные отзываются о семье как о порядочной. Там есть ещё двое малышей. Говорят, они всегда были чисто одеты, их мать не имела вредных привычек.

Детей забрали в центр поддержки.