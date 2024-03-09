Младенец-гигант родился 8 марта в Актау

В праздничный день 8 марта в перинатальном центре на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

"Самый большой вес зафиксирован у мальчика — 5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Ребёнок, рождённый с такими параметрами, считается гигантом", — отчечают врачи.

Самый маленький вес среди малышей, рождённых 8 марта, также у мальчика — 2 700 граммов, рост — 49 сантиметров.