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Младенец-гигант родился 8 марта в Актау

Сегодня, 17:16
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: pixabay.com

В праздничный день 8 марта в перинатальном центре на свет появились 22 ребенка, из них девять девочек и 13 мальчиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Мангистауской областной многопрофильной больницы.

"Самый большой вес зафиксирован у мальчика —  5 380 граммов при росте в 60 сантиметров. Ребёнок, рождённый с такими параметрами, считается гигантом", —  отчечают врачи.

Самый маленький вес среди малышей, рождённых 8 марта, также у мальчика —  2 700 граммов, рост — 49 сантиметров.

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