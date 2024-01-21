Мировое потребление и экспорт угля достигли исторического рекорда

Производство электроэнергии из угля в мире в 2023 году достигло исторического рекорда, а экспорт энергетического угля впервые превысил 1 млрд метрических тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Энергополе.

По данным аналитического центра Ember, до октября выработка электроэнергии на угле составила 8 295 ТВтч, что на 1% больше, чем за тот же период 2022 года, и является самым высоким показателем за всю историю. Таким образом, несмотря на зеленую повестку, использование угля в энергетических системах в мире продолжает расти,

Общий объем экспорта энергетического угля за весь год составил 1,004 млрд тонн, что на 62,5 млн тонн или 6,6% больше, чем в 2022 году, показывают данные отслеживания судов от Kpler.

По данным Ember, выбросы от угольных электростанций также достигли нового максимума в октябре 2023 года, превысив 7,85 млрд тонн углекислого газа и эквивалентных газов, что примерно на 66,7 млн тонн больше, чем за тот же период в 2022 году.