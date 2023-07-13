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Мирный атом и коровы: почему жители Курчатова хотят огородить город забором
Ставка ядерного испытательного полигона, а ныне "атомград" Курчатов всегда удивлял научный мир своими разработками. Однако в городе ядерщиков по иронии судьбы всего один учитель физики на три школы. Местные жители некогда закрытого городка предлагают вновь обнести город оградой, страдают от отсутствия общественного транспорта и износа коммунальных сетей. Корреспондент BaigeNews.kz выехал в город и узнал, какие ещё проблемы волнуют жителей Курчатова, а так же взял первое интервью у нового акима города, который вступил в должность меньше месяца назад.
10 июля Курчатов окончательно поменял прописку и территориально отошёл к Абайской области. Некогда анклав ВКО, а потом и области Абай, Курчатов в последние 25 лет находился в составе Павлодарской области.
Город стоит на границе трёх областей – Абайской, Карагандинской и Павлодарской. В первые годы независимости территория атомграда по кадастровой ошибке отошла к Павлодарской области, хотя бюджетное снабжение спускалось с ВКО. С образованием области Абай Курчатов остался за Семеем, но в земельных кадастрах опять же числился территорией Павлодарской области. И только 10 июля все 11 тысяч курчатовских гектаров вошли в состав области Абай.
Город на Иртыше строился как военный гарнизон для обслуживания семипалатинского ядерного испытательного полигона (СИЯП) - ядерного щита СССР. До 1974 года этот секретный режимный объект не имел официального названия, и именовался "Москва-400", "Берег", "Надежда", "Станция Конечная", "Семипалатинск-21". И лишь в 1974-м ему присвоили имя создателя ядреного оружия, которое испытывали в степях, в полусотне километров от города.
В годы расцвета атомной энергетики население Курчатова составляло больше 50 тысяч человек. После прекращения испытаний в 1989 году учёные и военные стали покидать ставку, уезжая в другие города и страны, а с развалом СССР эмиграция достигла пика. Сейчас городок населяет 10 450 человек.
Мы отправились в город ядерщиков в жаркий июльский день ровно в 10 часов утра. Дорога из Семея в Курчатов занимает до двух часов, расстояние - 130 километров.
В 40-х годах здесь были только неприглядные жилища для рабочих и медпункты. Когда город стал расти вширь, было принято решение поднять его и вверх. Так в атомграде появились первые "сталинки", а затем и "хрущёвки". Пятиэтажный уют составлял комплекс разных учреждений для проведения досуга. Всё, в чём нуждался рядовой гражданин, здесь построили и завезли. Ведь у местного населения почти не было возможности выезжать в другие города и даже сёла. Закрытый город – въезд и выезд только по специальному разрешению.
О московском обеспечении курчатовцев продуктами говорили шёпотом. На прилавках был выставлен настолько широкий ассортимент наименований, который многие даже представить не могли.
Мы приехали в город, чтобы увидеть, сохранилось ли сегодня особое отношение к Курчатову, и как сейчас выглядит центр атомной новации в Казахстане.
Уютная заброшка
Первое, что бросается в глаза - это пустующие либо полуразрушенные здания. Некогда уютный городок, был создан для комфортной жизни и являлся образцовым и современным для своего времени. Сейчас он местами напоминает заброшенный посёлок. Его сравнивают с городом Припять, где в 1986 году вышел из строя 4-й реактор Чернобыльской АЭС и произошёл катастрофический выброс радиоактивного загрязнения.
Уют и грамотное планирование городского пространства всё ещё чувствуются в городе с 70-летней историей. Однако налицо урбанистический оксюморон, где основательно выкрашенные административные здания соседствуют с бетонными коробками с пустующими оконными глазницами. А ещё процветающий Национальный ядерный центр на фоне забытого коммунальным богом ландшафта.
Первым делом мы решили познакомиться с местными жителями и провести блиц-опрос о жизни в городе. Задали три вопроса: какие в городе проблемы, что радует, и есть ли желание переехать? Стоит сказать, что в это утро курчатовцы шли на контакт неохотно и не желали фотографироваться. Но мир не без добрых людей!
"Бәрі жақсы. Дороги делают, освещение есть. Что ещё надо для жизни", - почти на бегу сказал Базарбек Акылжанов. И действительно, освещение для горожан – показатель заботы, если учесть, что в 90-е весь город по ночам освещали всего несколько фонарей.
Слесарь 5-го разряда по имени Янош спешил в бухгалтерию родной водоснабжающей организации, когда мы его остановили. Он шёл разбираться по поводу низкой зарплаты за июнь. Разговорились, рассказал, что живёт в Курчатове 30 лет.
"В последний раз получал 120 тысяч тенге, а за июнь пришло 29 тысяч. Надеюсь, какая-то ошибка, - возмущённо выпалил Янош. - А вообще я люблю свой город. Не охота ни куда уезжать. Семья здесь, дети", - вспомнив "причину остановки" улыбаясь выпалил наш собеседник.
Всем по-бетону
Ещё несколько человек высказались по поводу качества местных дорог. По их общему мнению, на ремонто-дорожную кампанию давно пора выделить ощутимую сумму и создать нормальные условия для движения автотранспорта. В этом году на латание дорожных дыр выделено 68 миллионов тенге.
Интересный факт: из-за специфики города, основание многих городских дорог бетонное. Когда асфальтовое покрытие рассыпается, цементно-щебёночная основа остаётся на месте. С одной стороны для коммунальщиков не составляет труда положить новый слой асфальта на проверенную основу, а с другой - порой очень сложно добраться до подземных коммуникаций.
Ещё одна наболевшая социальная мазоль - отсутствие автобусного сообщения. Компактный город состоит только из этажных строений. Есть и частный сектор - это поселения Молдары и станция Дегелен, которые находятся в противоположных направлениях от городка примерно в двух километрах. Официально же они числятся окраинными улицами Курчатова. В 7 километрах от города – дачный кооператив. Из-за отсутствия автобусного сообщения добраться в эти локации можно только на такси. Расценки в одну сторону следующие: по городу - 500 тенге, до дачи - 1500 тенге, до Семея – 2 500 тенге.
Пожилые люди, хоть и смирились с реалиями, всё же ждут долгожданные маршруты. А молодые привыкли ходить пешком.
"Здесь всё в пределах ног, поэтому и нет городского автобуса, - констатирует местный житель Рамзи Мустафаев, - 5 минут в любой конец города. А вот на дачи доехать сложно".
Воду для полива дач включают по вечерам четыре раза в неделю. Добраться туда может не каждый. Если нет своего авто, то приходится нанимать такси или кооперироваться с другими огородниками. Подсобное хозяйство здесь содержит почти каждый третий.
Жительница Курчатова Роза Валиева на днях собиралась знакомиться с новым акимом – горожан пригласили на встречу с новым главой города. Но не успела. Встреча по времени совпала с подачей воды. Говорит, дача важнее.
"Я живу здесь 30 лет. Жалко дачников, у которых нет своего транспорта. Дороги у нас в городе - ни пройти, ни проехать, - загибает пальцы, перечисляя проблемы, дачница и по совместительству инженер Роза Валиева. - Люди у нас не очень разговорчивые. Но я могу рассказать. Вот у нас в магазинах есть просроченный товар. Скажешь вечером - вроде уберут, а утром опять на прилавке появляется. Никто это не контролирует".
Рамзи Мустафаев добавил, что в городе мало работы. 2 тысячи человек, а это 20% населения, работают в ядерном центре и подведомственных ему организациях. В городе 4 общеобразовательных школы, музыкальная и спортивная школы, больница, 34 магазина, флюоритовый завод. Те, кто не устроен, ездят работать вахтовым методом на карьеры и шахты.
Фонтан нам только снится
Во время опроса наше внимание привлекли местные парки и скверы. Удивило отсутствие зелени в так называемых зелёных общественных пространствах. На клумбах пожухлая трава, сорняк в ассортименте: полынь, амарант, мурава. Петунии не выдерживают конкуренции с назойливыми соседями, палящее солнце вкупе со скудным поливом ухудшают состояние цветников.
Ещё один пример - парк "Жастар", построенный три года назад. Место отдыха горожан пока не обзавелось тенистыми навесами, деревьев здесь тоже нет. Три милых фонтана, напоминающие мини-версии версальских каскадов, пока что просто украшают вид. Да ещё служат популярной селфи-зоной. Однако с приходом нового акима в парке "началось движение", говорят местные жители. Коммунальщики взялись за поливочные системы.
Дворы курчатовцев тоже не избалованы ландшафтным дизайном. Есть в городе образцово-показательные пространства, где люди сами высаживают цветы и ухаживают за придомовой территорией. Один из таких дворов сейчас ремонтируют, здесь асфальтируют дороги.
Город в загоне
Общая боль жителей Курчатова – это утренние "приветы" домашнего скота, которые остаются на дорогах после ночных прогулок бурёнок и айгыров.
Почти каждую неделю из местных интернет-пабликов идёт волна недовольства из-за результатов вольного выпаса скота частных подворий поселений Молдары и станции Дегелен. Скот пасётся без присмотра.
Как рассказали в местной администрации, жители этих поселений не хотят нанимать пастуха или пасти скот самостоятельно. Вместо этого они отпускают животных на вольный выпас. Горожане, в свою очередь, предлагают пойти на крайние меры и огородить город забором.
"Курчатов и так был закрыт почти полвека. Нельзя снова ограждаться от мира. Будем искать другое решение. Например, изыскивать пастбищные земли, которых у Курчатова почти нет", - предложил своё решение аким Курчатова Болат Абдралиев.
Что по ценам?
Пустующие многоэтажки с годами приводят в порядок. На сегодня осталось ещё восемь перспективных заброшек, которые можно вернуть к жизни. Нового жилья в городе нет, только наследие прошлого. Однокомнатная квартира в обычной хрущёвке стоит около 5 миллионов тенге, двухкомнатная – в среднем 8 миллионов.
Восстановленное жильё планируется превратить в резервный жилой фонд для приезжающих молодых специалистов. Так, в городе очень ждут учителей и врачей. По иронии судьбы в городе ядерщиков всего один учитель физики на государственном языке обучения.
В Курчатове 4 школы – две с казахским языком обучения, одна с русским, и ещё одна – смешанная. Педагог бегает из одной в другую, чтобы дать детям качественные знания. Отучившись в университете ребята могли бы стать потенциальными работниками в сфере атомной энергетики в родном городе.
Знаменитое крылатое выражение римского сатирика Ювенала о том, что люди требуют "Хлеба и зрелищ" подтверждается в Курчатове. Если продуктами город обеспечивает, то за развлечениями жители едут в соседние города – в Павлодар или Семей. Именно там они тратят деньги, которые могли бы оставлять в родном городке, пополняя бюджет.
Но пока нет инвесторов, желающих вложиться в рискованное дело и построить торгово-развлекательный комплекс.
Площадки на выживание
Летом прошлого года одна из конструкций детской площадки в Курчатове упала на голову ребёнка. Только после этого новые качели, которым не было и месяца, закопали в грунт. Странно, что во время монтажа подрядчики не сделали этого. Кстати, на этой же площадке мы увидели ещё одну незафиксированную конструкцию. Общественники говорят, что причина в бесконтрольности.
Местный житель и представитель Общественного совета области Абай Тимур Тукенов показал нам, как создают комфортную среду для детишек Курчатова.
"Ниша благоустройства никак не контролируется. Детские площадки по всему городу понаставили, однако их содержанием никто не занимается. Вот и получается, что каждые 3-5 лет здесь разыгрывают очередной тендер на установку нового игрового инвентаря вместо того, чтобы отремонтировать имеющийся", - рассказал Тимур Тукенов.
По подсчётам Тимура, на закуп и устройство трёх площадок требуется 13 миллионов тенге. Но подрядчики выставляют свою красивую цену и умудряются произвести те же работы в два раза дешевле.
"В марте был разыгран тендер на установку трёх площадок стоимостью 6 миллионов 666 тысяч 666 тенге. Я считаю, что это издевательский подход. И к работам подрядчик пока так и не приступил", - поделился интересными подробностями наш собеседник.
Жительница Курчатова Зауре Сыздыкбаева, которая при виде нас вышла на улицу, считает, что Курчатову достаётся по остаточному принципу. Лучшее - детям, но не местным.
"Кто скажет, что этим качелям года нет? Моя дочка всё лето ходит ободранная после этих аттракционов. В августе прошлого года поставили эту площадку. Качался ребёнок и ему качели упала на голову. Она была не зафиксирована. Потом пришли и сделали. Такое чувство, что откуда-то притащили и поставили - краска уже облезла. И всё, отвязались от нас. А мы всем домом писали письмо с просьбой создать во дворе условия для детей", - высказалась Зауре Сыздыкбаева.
Лаборатории будущего
Главное градообразующее предприятие города - это Национальный ядерный центр, созданный в мае 1992 года. При помощи самой огромной в Казахстане экспериментальной базы сейчас здесь проводят исследования в области безопасности атомной энергетики и исследуют воздействие радиации на человека и окружающую среду.
Для того, чтобы увидеть режимный объект изнутри, нужен специальный пропуск и предварительная аккредитация.
Сотрудники центра показали нам лаборатории института радиационной безопасности и экологии, где на современных аппаратах определяют содержание естественных и техногенных радионуклидов и токсичных элементов в объектах окружающей среды, в разных материалах, продуктах питания. Несколько аппаратов, на которых проводят передовые исследования, нам показали: это полупроводниковые гамма-спектрометры и атомно-эмиссионный спектрометр.
Термоядерные экспонаты
Более показательное и шокирующее зрелище открылось в музее истории Испытательного полигона.
Айсулу Омарханова проводит для посетителей экскурсии больше 10-ти лет и знает детальную историю каждого экспоната.
"Общая площадь полигона 18.300 квадратных метров. 7% территории расположено в Карагандинской области, 39% - в Павлодарской области и 54% - в области Абай. Первый взрыв был осуществлён 29 августа 1949 года в 7:00 утра, - начинает рассказывать Айсулу Омарханова. - Мощность заряда составила 22 килотонны. В 1953 году на полигоне испытали термоядерный взрыв мощностью 400 килотонн, а в 1955 году - водородную бомбу мощностью 1 600 килотонн. Это самый мощный взрыв на территории семипалатинского полигона. Все остальные более мощные испытания проводились на полигоне "Новая земля", самый мощный из которых 58 мегатонн - это знаменитая Царь-Бомба".
На стеллажах, полках и постаментах в музее расположились интереснейшие экспонаты, собранные со всего испытательного полигона. Некоторые из них до сих пор излучают радиацию, поэтому упакованы в прозрачные контейнеры.
Один из таких экземпляров – оплавленный кусок гранита. Поражающие факторы превратили глыбу камня в пористую массу, напоминающую большую губку. В соседней экспозиции - головы и органы животных, на которых испытывали воздействие радиации на живые организмы.
Жуткие эксперименты над животными проводили во время атмосферных взрывов - с 1949 по 1962 годы. В первом испытании приняли участие 1530 самых разных животных. 300 из них погибли сразу, остальных привезли в лаборатории.
"В седьмом биологическом секторе животных размещали в сооружениях, в открытой местности, в окопах, тоннелях, на этажах домов, в самолётах. А потом смотрели, как все факторы воздействуют на живые организмы. У кроликов в силу специального строения зрения наблюдали за глазами. К примеру, на поросёнке, чья кожа по анатомическим свойствам схожа с кожей человека, наблюдали за степенью ожогов. У животных зафиксированы многочисленные кровоизлияния и разрывы почти во всех органах", - поведала экскурсовод об ужасающих результатах исследований.
Ядерный заряд для атмосферных испытаний располагался на металлической башне высотой 30 метров. Вокруг него в радиусе 14 километров десяток разных экспериментальных отделов, и биологический сектор, в котором располагались животные, один из них. Кроме того по периметру располагались сектора с техникой, подземными бункерами, строили разноуровневые здания, фрагменты мостов и дорог, было даже минное поле. А после детонации снаряда учёные наблюдали за воздействием поражающих факторов на эти объекты.
Главный пульт, с которого происходило управление всей аппаратурой, которая находилась на опытном поле, в центре экспозиции. Здесь же - телефон для прямой связи с правительством. Лаврентий Берия нередко был на другой стороне провода.
На краю макета ядерного взрыва - куполообразная коробочка из оргстекла. В неё помещён кусочек камня. На самом деле это частица оплавленного грунта из эпицентра первого взрыва 1949 года, который в научном мире называют "харитончиком". Экспонат назван в честь Юлия Харитонова - разработчика первой советской атомной бомбы РДС-1, испытанной в тот день на Семипалатинском полигоне.
В середине правого крыла зала музея - длиннофокусный фоторегистратор, который был создан специально для фиксации испытаний на полигоне. Тогда аппарат был словно техникой из фантастических фильмов. В 50-е годы он регистрировал 100 тысяч кадров в секунду.
В конце экскурсии Айсулу Оразгалиевна показала нам фрагмент рабочего кабинета Игоря Курчатова, а затем двухминутный ролик, который перенёс нас в Курчатов 50-х и 60-х годов. На нём хорошо видно, как близко к городу производили взрывы.
Аким
14 июня в Курчатове сменился аким. В город пришёл опытный хозяйственник. Уроженец Жамбылской области Болат Абдралиев ещё месяц назад занимал должность руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай.
В первые дни Абдралиев, который за год успел изучить проблемы Курчатова, наметил огромный список важных дел - на месяц, на год и даже на десятилетия. Говорит, что спешить он не собирается, и Курчатов - это не перевалочный пункт, а место, где он постарается работать основательно. Его семья уже переезжает в городок.
Первым делом аким взялся за решение проблем подачи воды и тепла. Инфраструктура находятся в тяжёлом состоянии уже долгие годы. Уложенные в советский период трубы словно похоронены забвением.
Давно известно, что городу требуется новая теплоцентраль, которая бы раз и навсегда решила вопрос подачи тепловой энергии. Аналогичная ситуация сложилась и в Семее. Локальные районные котельные поедают огромное количество ресурсов - топлива, времени, энергии. Города-побратимы ждут новых ТЭЦ в ближайшие годы.
"Я обратился ко всем предприятиям, которые могут помочь привести город в порядок. Хочу, чтобы молодежь тоже была вовлечена в общественную жизнь нашего города. Чтобы это не было формализмом. Предложил ветеранам создать комитеты или мини-контрольные дружины из числа сторожилов, которые бы мне подсказывали пути решения и проблем. В этом году будет не просто, поскольку нет большого бюджета. Значит, пока будем выходить из положения с минимальными вложениями с использованием того, что есть сейчас. Всё, что может радовать глаз, нужно привести в соответствие. Любая вещь, которая здесь построена, должна функционировать", - поделился своими планами градоначальник.
На днях аким Курчатова выступил с предложением включить город в программу "С дипломом в село". Молодые специалисты едут в городок неохотно. Светская жизнь здесь устроена так же, как и в районных центрах, или больших сёлах. А вот солидных надбавок и гарантий, как в деревнях, здесь нет. В министерстве пообещали подумать о такой возможности.
В силу специфики города у курчатовцев сформировался своеобразный менталитет и особое отношение к жизни - люди ждут помощи и решения проблем. Как говорят старожилы, сейчас не то время, когда после одной команды командира тысячи солдат буквально вычищали город до стерильности. Сейчас другое время, нужна консолидация.
В планах акима на ближайшие годы - возродить парки, построить теплоцентраль, создать торговые ряды, восстановить заброшенные многоэтажки и превратить их в жилой фонд. А курчатовцы, в свою очередь, надеются что этот список превратится в заветную карту желаний, в которой пункт за пунктом станет быстро исполняться, и город наконец-то станет уютным как в былые времена.
Фото: Альбина Халел.
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