Минводы автоматизирует 2,6 тысячи км ирригационных каналов
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2609 км ирригационных каналов планируется автоматизировать в Кызылординской области. Разрабатывается проектно-сметная документация по 17 объектам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.
По одному из этих проектов документы разрабатывает австралийская компания Rubicon Water совместно с Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства.
Ожидается, что вся проектно-сметная документация будет готова уже в этом году.
"В южных областях важно эффективно и экономно использовать поливную воду. Автоматизация и цифровизация водохозяйственной инфраструктуры станет важным шагом в этом направлении. Подобные проекты, в том числе с участием наших иностранных партнеров, планируется реализовать и в других регионах Казахстана", – отметил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Болат Бекнияз.
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