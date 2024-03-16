Минводы автоматизирует 2,6 тысячи км ирригационных каналов

2609 км ирригационных каналов планируется автоматизировать в Кызылординской области. Разрабатывается проектно-сметная документация по 17 объектам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства водных ресурсов и ирригации РК.

По одному из этих проектов документы разрабатывает австралийская компания Rubicon Water совместно с Казахским научно-исследовательским институтом водного хозяйства.

Ожидается, что вся проектно-сметная документация будет готова уже в этом году.