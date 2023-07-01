Минуты невесомости: туристы впервые в истории отправились в суборбитальный полёт

Фото: hindustantimes.com

Компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона, занимающаяся космическим туризмом успешно завершила свой первый коммерческий рейс в космос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsch Welle.

Самолет-носитель Eve вместе с космопланом VSS Unity стартовал с космопорта в американском штате Нью-Мексико, на высоте 13600 метров космоплан отделился от носителя, включил собственные двигатели и достиг предельной высоты в 85 километров, выйдя к границе космоса.

На борту находились трое офицеров-летчиков из Италии, а также двое пилотов и инструктор Virgin Galactic. Весь полет длился около полутора часов. Экипаж провел в невесомости несколько минут, после чего вернулся на Землю. Следующий запуск космоплана намечен на август 2023 года.

После этого Virgin Galactic планирует выполнять полеты ежемесячно. Всего порядка 800 человек уже приобрели билеты стоимостью от 250 до 450 тысяч долларов. Компания была основана еще в 2004 году, но с тех пор из-за технических трудностей ей долгое время не удавалось запустить коммерческие полеты. Корабль Unity достиг высоты в 80 километрах в конце 2018 года. В 2021 году основатель компании Ричард Брэнсон сам отправился на нем в полет.