Минцифры разработало пакет мер по развитию сетей связи

Мажилис одобрил во втором чтении проект закона, который должен стимулировать инфраструктуру связи, сформировать условия для привлечения перспективных телекоммуникационных и цифровых технологий и обеспечить доступность услуг связи для населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЦРИАП

Для охвата республиканских и основных областных автодорог качественной связью закрепляется возможность строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) при планировании развития, реконструкции и ремонту автомобильных дорог. Упрощается порядок предоставления местными органами власти мест для строительства мачт и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи.

Расширяются возможности для совместного использования опор воздушных линий электропередач, находящихся в собственности государства, в том числе для подведения линий связи.

Предусмотрена система субсидирования услуг связи на сельскохозяйственных и промышленных объектах. Вводится пилотный проект на срок до двух лет по использованию сетей связи с применением негеостационарных спутниковых систем.

Законопроект расширяет возможности использования данных космического зондирования земли при проведении дистанционного контроля за состоянием земель, лесного и водного фонда, а также за соблюдением требований законодательства Республики о недрах и недропользовании. Это позволит усилить эффективность госконтроля за использованием природных ресурсов и снизить административную нагрузку на добросовестных природопользователей.