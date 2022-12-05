Минтруда презентовало новые подходы к занятости населения

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Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова на заседании правительственного часа в Мажилисе презентовала новые подходы к занятости населения, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, новые подходы будут законодательно регулировать новые формы гибкой занятости и значительно увеличат охватом соцобеспечением самозанятого населения.

Для этого в проекте Социального кодекса предусмотрена либерализация рынка труда. Она подразумевает признание всех форм гибкой занятости, включая платформенную занятость. Для этого вводится понятие "независимого работника" - лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющие официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора.

"К примеру, таксисты, присоединившиеся к онлайн платформе "Яндекс Такси", курьеры, присоединившиеся к онлайн платформе Glovo, будут отнесены к категории таких работников. Для них, предлагается налоговыми агентами определить операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом", - сказала министр.

По её словам, эта категория занятых, как и наёмные работники, будет получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний. В случае отсутствия соответствующих отчислений им будут представлены лишь минимальные государственные гарантии, установленные законодательством.