Минсельхоз планирует выловить из Каспия более 150 тюленей для исследований

Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект постановления об изъятии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных для научных исследований, передаёт BaigeNews.kz.

Минсельхоз планирует изъять 156 каспийских тюленей для мечения и научных исследований с последующим выпуском в среду обитания. Кроме того, для формирования ремонтно-маточных стад и их последующего искусственного воспроизводства из рек Или, Каратал, озера Балхаш и Капшагайского водохранилища в пределах Алматинской области выловят 500 килограммов аральского шипа, из реки Сырдарьи в пределах Кызылординской области - 300 килограммов аральского усача, из реки Иртыш и ее притоков - 600 килограммов тайменя, из реки Иртыш в пределах Павлодарской области - 400 килограммов нельмы.

Соответствующий проект постановления ведомство опубликовало на портале “Открытые НПА”.