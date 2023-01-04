Минпросвещения возглавил Гани Бейсембаев

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Гани Бейсембаев назначен министром просвещения Казахстана. Соответствующий указ подписал в среду, 4 января, президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1. Также президент освободил от должности Асхата Аймагамбетова, занимавшего эту должность с июня 2022 года.

"Указом Главы государства Бейсембаев Гани Бектаевич назначен министром просвещения Республики Казахстан", - говорится в документе.

Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая.

Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели.

В 1989-1990 годы — учитель казахского языка.

В 1994-1995 годы — заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы.

В 1995-1997 годы — директор средней школы.

В 1997-2000 годы — ученый секретарь, референт Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина.

В 2000 годы — и.о. начальника отдела образования Аппарата акима города Капшагая.

В 2000-2001 годы — руководитель отдела образования города Капшагай.

В 2001-2006 годы — директор Международного центра дополнительного образования.

В 2006-2007 годы — директор Технико-экономического колледжа Алматинского технологического университета.

В 2007-2020 годы — генеральный директор международного центра образования.

В 2020 году — директор Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК.

В 2020-2022 годы — президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК.

С июня 2022 года по настоящее время являлся вице-министром просвещения РК.