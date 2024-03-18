Минпросвещения РК опровергло фейк о том, что детей смогут забирать из семей

Комитет по охране прав детей министерства просвещения Казахстана опроверг информацию о том, что государственные органы якобы смогут забирать детей из семей, передает BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в социальных сетях распространяется информация о нормах, якобы позволяющих госорганам отбирать детей из семей, которые рассматриваются в двух законопроектах — по вопросам образования и защиты прав ребенка, а также обеспечения прав женщин и безопасности детей.

В Минпросвещения назвали эту информацию недостоверной.

"В рассматриваемых законопроектах и других законопроектах, находящихся в мажилисе, нет ни одной нормы, связанной с вопросом отобрания детей из семей. Политика государства направлена на сохранение семьи, ребенка в кровной семье, приоритета родителей перед всеми другими лицами в вопросах воспитания, образования и безопасности детей. Государством принимаются меры, которые направлены на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь семье в рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних, создаваемых центров психологической поддержки, центров поддержки семьи", — рассказали в комитете по охране прав детей.

В ведомстве пояснили, что задача комитета — приложить максимальные усилия для реализации права каждого ребенка "жить и воспитываться в кровной семье". А также напомнили, что защита прав ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью происходит в соответствии с действующим законодательством и только в исключительных случаях реальной опасности.