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Министры здравоохранения СНГ договорились об углублении сотрудничества
Министры здравоохранения государств-участников СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, руководители медицинских организаций, ученые, эксперты на пленарной сессии "Приоритеты систем здравоохранения государств-участников СНГ" форума "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге подняли целый ряд ключевых вопросов в развитии общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
На дискуссионной площадке главы профильных ведомств затронули такие направления, как модернизация первичного звена здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, повышение доступности и качества медицинской помощи, вопросы технологического суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта, создание вакцин и современных лекарственных препаратов.
В рамках пленарной сессии определялись общие векторы взаимодействия стран СНГ в этих направлениях.
По итогам Форума министры государств-участников СНГ подтвердили готовность к совместной реализации достигнутых договоренностей.
Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, выступавшая на сессии, обозначила приоритетность развития ПМСП с целью повышения доступности услуг первичного звена для населения.
По ее словам, в этом направлении при поддержке Главы государства и Правительства принимается ряд действенных мер, включая расширение инфраструктуры сельского здравоохранения, создание участковых мультидисциплинарных бригад ПМСП, увеличение объема лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, расширение перечня скринингов для сельских жителей.
В завершении своего выступления Ажар Гиният отметила важность конструктивного сотрудничества с практической реализацией, а также пригласила российских коллег принять участие в работе Глобальной конференции по ПМСП, посвящённой 45-летию Алматинской и пятилетию Астанинской Декларации по ПМСП, которое ожидается в октябре 2023 года в Казахстане.
Фото: t.me/DenMinPR
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