Министры здравоохранения СНГ договорились об углублении сотрудничества

Фото: t.me/DenMinPR

Министры здравоохранения государств-участников СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, руководители медицинских организаций, ученые, эксперты на пленарной сессии "Приоритеты систем здравоохранения государств-участников СНГ" форума "Здоровое общество" в Санкт-Петербурге подняли целый ряд ключевых вопросов в развитии общественного здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

На дискуссионной площадке главы профильных ведомств затронули такие направления, как модернизация первичного звена здравоохранения, обеспечение системы здравоохранения медицинскими кадрами, повышение доступности и качества медицинской помощи, вопросы технологического суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта, создание вакцин и современных лекарственных препаратов.

В рамках пленарной сессии определялись общие векторы взаимодействия стран СНГ в этих направлениях.

По итогам Форума министры государств-участников СНГ подтвердили готовность к совместной реализации достигнутых договоренностей.

Министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, выступавшая на сессии, обозначила приоритетность развития ПМСП с целью повышения доступности услуг первичного звена для населения.

По ее словам, в этом направлении при поддержке Главы государства и Правительства принимается ряд действенных мер, включая расширение инфраструктуры сельского здравоохранения, создание участковых мультидисциплинарных бригад ПМСП, увеличение объема лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, расширение перечня скринингов для сельских жителей.

В завершении своего выступления Ажар Гиният отметила важность конструктивного сотрудничества с практической реализацией, а также пригласила российских коллег принять участие в работе Глобальной конференции по ПМСП, посвящённой 45-летию Алматинской и пятилетию Астанинской Декларации по ПМСП, которое ожидается в октябре 2023 года в Казахстане.

Фото: t.me/DenMinPR