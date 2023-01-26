Министр здравоохранения высказалась о хиджаме новорождённым

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Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о процедуре хиджама, которую делали ребёнку в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В Интернете появилось видео спящего младенца, которому лезвием делают надрезы на лице.

"Если люди, занимающиеся нетрадиционной медициной, оказывают медпомощь, то должны лицензировать, и осуществлять лицензируемую деятельность. На сегодняшний день хиджама не является видом лицензируемой медпомощи. Поэтому по данному факту сегодня комитет разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы возьмём (во внимание - Прим. автора). Прямая ответственность (за отсутствие лицензии - Прим. автора). Если нет лицензии, а занимаются лечением, в том числе кровопусканием, комитет будет разбираться, и будет в соответствии с законом приниматься решение", - сказала министр в кулуарах пленарного заседания сената.