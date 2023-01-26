open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Министр здравоохранения высказалась о хиджаме новорождённым
imgirl.ru Сегодня, 16:24
262
Сегодня, 16:24
262
Фото: imgirl.ru

Министр здравоохранения высказалась о хиджаме новорождённым

Министр здравоохранения Ажар Гиният высказалась о процедуре хиджама, которую делали ребёнку в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

В Интернете появилось видео спящего младенца, которому лезвием делают надрезы на лице. 

"Если люди, занимающиеся нетрадиционной медициной, оказывают медпомощь, то должны лицензировать, и осуществлять лицензируемую деятельность. На сегодняшний день хиджама не является видом лицензируемой медпомощи. Поэтому по данному факту сегодня комитет разбирается и будет проводить расследование. В дальнейшем эти вопросы мы возьмём (во внимание  - Прим. автора). Прямая ответственность (за отсутствие лицензии - Прим. автора). Если нет лицензии, а занимаются лечением, в том числе кровопусканием, комитет будет разбираться, и будет в соответствии с законом приниматься решение", - сказала министр в кулуарах пленарного заседания сената.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#медицина #здравоохранение #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:24
262
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх