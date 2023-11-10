Министр водных ресурсов и ирригации побывал в Жетысу

Министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов посетил область Жетысу и побывал на ряде водохозяйственных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

В данный момент чаща водохранилища "Акешки" Аксуского района сильно заилена из-за большого объема ила, ежегодно приносимого рекой Акешки во время весенних паводков. По этой причине орошаемые земли недополучают воду. Вода подается на 257 гектаров орошаемых земель, тогда как их подвешенная площадь составляет 460 гектаров.

Чтобы решить проблему, необходимо провести механизированную очистку водохранилища специализированной техникой, но на балансе филиала региона её нет.

В связи с этим Нуржан Нуржигитов заявил, что необходимо предусмотреть закуп спецтехники для филиалов РГП "Казводхоз" для ежегодной очистки водохранилищ страны.

Затем министр посетил Кызылагашское водохранилище и ознакомился с проектом по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам водохранилищной плотины, водозаборного гидроузла и магистрального канала на реке Кызылагаш.

Руководство местного филиала РГП "Казводхоз" сообщило, что нужно наполнить водохранилище до проектного объема 42 миллионов кубометров и после этого можно будет сдать объект в эксплуатацию.

Нуржан Нуржигитов поручил всем участвующим сторонам ускорить процесс сдачи объекта.

Министр уделил особое внимание системе безопасности на Кызылагашском водохранилище. На объекте действует система оповещения, благодаря которой жители сел Кызылагаш и Егинсу получат сигнал в случае опасных паводков. Благодаря автоматизированному управлению система работает даже в случае отключения электроэнергии на дизельном генераторе.

Министру доложили о ходе строительства Кызылагашского массива орошения, и он отметил, что необходимо активнее переходить на влагосберегающие технологии - на капельное и дождевальное орошение, и поручил акимату области Жетысу увеличить долю посевных полей, использующих влагосберегающие технологии с 4% до 30%.

Также министр водных ресурсов и ирригации ознакомился с состоянием проекта по реконструкции оросительных сетей Аксуского района, который реализуется за счет займа Исламского банка развития. Общая протяженность проектных каналов составляет 349 километров, однако в августе строительно-монтажные работы были приостановлены, а контракт с подрядной организацией – расторгнут. Причиной стали очень медленные темпы работы на объекте. Нуржан Нуржигитов поручил как можно скорее провести конкурс для определения другого подрядчика.