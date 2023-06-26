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mfa.am Сегодня, 22:44
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Сегодня, 22:44
189
Фото: mfa.am

Министр иностранных дел Люксембурга посетит Казахстан с официальным визитом

Министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн 29 июня посетит Казахстан с официальным визитом, передаёт BaigeNews.kz.

"Министр Жан Ассельборн проведёт встречи с руководством страны, заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности мажилиса парламента РК Айгуль Куспан, а также с руководством министерств экономического блока", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

На встречах стороны обсудят состояние и перспективы развития казахстанско-люксембургского сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

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Журналист
Сегодня, 22:44
189
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