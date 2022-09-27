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pixabay.com Сегодня, 15:32
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Фото: pixabay.com

Министр хаджа и умры Саудовской Аравии прибыл в Казахстан

Министр хаджа и умры Саудовской Аравии Тауфик бин Фаузан Аль-Рабиа прибыл в Казахстан, чтобы обсудить сотрудничество между странами по процедурам прибытия паломников, передаёт BaigeNews.kz.

Запущена единая официальная платформа nusuk.sa, предназначенная для облегчения выдачи виз на умру и для посещения Мекки и Медины. 

Министр и члены сопровождающей его делегации встретились с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Наурызбаем Таганулы, министром информации и общественного развития РК Дарханом Кыдырали, министром индустрии и инфраструктурного развития Каирбеком Ускенбаевым и министром культуры и спорта Дауреном Абаевым.

Стороны обсудили новые услуги и возможности для казахстанских паломников, возможности сотрудничества по ряду технических и процедурных 
вопросов для облегчения обслуживания паломников в соответствии с Saudi Vision 2030, а также способы повышения осведомлённости паломников и 
посетителей о процедурных вопросах.

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#хадж #муфтий #религия #ислам
Журналист
Сегодня, 15:32
324
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