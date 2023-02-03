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inform.kz Сегодня, 15:26
76
Сегодня, 15:26
76
Фото: inform.kz

Минимальные оптовые цены на социально значимые продукты установят в Казахстане

Правила установления минимальной оптовой цены на производимые, ввозимые и реализуемые в Казахстане социально значимые продовольственные товары планируют установить в нашей стране, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее постановление опубликовано на портале "Открытые НПА".

"Уполномоченный орган в сфере регулирования торговой деятельности в целях обеспечения продовольственной безопасности и защиты внутреннего рынка устанавливает МОЦ на срок до 90 календарных дней в течение одного года по определённому СЗПТ на всей территории РК", - говорится в документе.

Отметим, основанием для установления МОЦ является результат сравнительного анализа цен, который проводится уполномоченным органом по заявлению заявителя и предложению заинтересованных госорганов. 

По результатам анализа цен уполномоченный орган выносит решение об установлении МОЦ, в котором указывает размер МОЦ и срок его действия.

При несоблюдении установленной МОЦ субъект внутренний торговли несет ответственность в соответствии с КОАП.

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#цены #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:26
76
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