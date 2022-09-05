Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК ответил на вопрос о повышении стоимости ГСМ, сообщает BaigeNews.kz.

Однако у нас значительная разница в цене с соседями, отметил министр.

"Это ведет к перетоку топлива из республики. Эта разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас она более чем в два раза выше цены в России и Кыргызстане. Если в 2021 году на рынок было отгружено 424 тысячи тонн нефтепродуктов, то в этом году - 517 тысяч тонн и идет нехватка. Это связано с экспортом, у нас много транзитного транспорта. Поэтому плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет",- заключил министр.