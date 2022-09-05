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pixabay.com Сегодня, 15:23
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Фото: pixabay.com

Минэнерго заморозил рост стоимости ГСМ на полгода

Министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК ответил на вопрос о повышении стоимости ГСМ, сообщает BaigeNews.kz.

"Этот вопрос волнует всех граждан. Но на ближайшие 180 дней цены на топливо меняться не будут. Есть подписанный соответствующий приказ. В следующем году посмотрим", - заявил Болат Акчулаков.

Однако у нас значительная разница в цене с соседями, отметил министр.

"Это ведет к перетоку топлива из республики. Эта разница в цене увеличивается ежегодно. Сейчас она  более чем в два раза выше цены в России и Кыргызстане. Если в 2021 году на рынок было отгружено 424 тысячи тонн нефтепродуктов, то в этом году - 517 тысяч тонн и идет нехватка. Это связано с экспортом, у нас много транзитного транспорта. Поэтому плана и прогноза по значительному увеличению стоимости ГСМ на следующий год у нас нет",- заключил министр.

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#ГСМ #минэнерго #цены
Сегодня, 15:23
161
Артём Волков Журналист

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