  • 28 Августа, 18:16
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Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау

Сегодня, 16:54
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ТОО «Бузачи Нефть» Сегодня, 16:54
Сегодня, 16:54
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Фото: ТОО «Бузачи Нефть»

Пожар в скважине не могут потушить 2,5 месяца.

Крупный пожар на скважине №303 месторождения "Каратурун Восточный" в Мангистауской области возник 9 июня и до сих пор не погашен. Вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов посетил место ЧП и потребовал привлечь дополнительные ресурсы для стабилизации ситуации, передаёт BaigeNews.kz

Хасенов побывал на месторождениях "Каратурун Морской", "Каратурун Восточный", "Каратурун Северо-Восточный" и "Каратурун Южный", в частности осмотрел скважины 302, 303, 305-Н, 303-st и 24-Г, направленные на ликвидацию аварии или исследования для получения необходимых данных, а также водозащитную дамбу и вахтовый посёлок.

С участием экспертов, ветеранов нефтегазовой отрасли, представителей проектных институтов, ТОО "Бузачи Нефть", штаба по ликвидации аварии и буровых компаний прошло рабочее совещание.

"Учитывая, что ликвидация аварии на скважине №303 является сложной технической операцией, так как горит фонтанирующий газ, скважина находится в соровой местности и вокруг скважины наблюдались грифонообразования, Хасеновым рекомендовано привлечь дополнительные силы и ресурсы для ликвидации аварии", - сообщили в Минэнерго. 

Скважина 305-Н находится в бурении, достигнута глубина 600 метров, аналогичная ситуация по скважине 302, где глубина достигла 500 метров.

Все ликвидационные работы осуществляются за счёт недропользователя. 

Ранее зарубежными СМИ писали о том, что в Казахстане спутник зафиксировал крупномасштабный выброс метана. Но в ТОО "Бузачи Нефть" опровергли эту информацию. 

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