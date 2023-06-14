Пожарным не удается приблизиться к горящей скважине в Мангистауской области

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

К горящей шестой день скважине на "Каратуруне Южном" невозможно подобраться для тушения. Власти, как поступить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

"Подразделениям Мангистауского филиала ТОО "Республиканский центрштаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" и противопожарной службе из-за продолжительного извержения газо-водяной смеси из устья скважины и образования кратера диаметром около 15 метров и глубиной 2-3 метров не удается приблизиться к скважине, чтобы применить противопожарное оборудование", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Мангистауской области.

Сообщается, что произошел выброс газоводяной смеси, перешедший в открытый газовый фонтан.

Возможной причиной аварии считают разгерметизацию оборудования во время бурения скважины.

На месте пожара дежурят 33 единиц техники и 89 человек личного состава.