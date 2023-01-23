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Минэкологии: В 13 регионах высокий риск затоплений из-за паводков
Грядущий весенний паводок грозит подтоплениями населённых пунктов сразу для 13 областей страны. Об этом сообщили сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Как отметили в ведомстве, низкий риск только в двух регионах - Кызылординской и Мангистауской областях. В Улытауской и Павлодарской тоже ситуация не критичная, в остальных осадков выпало выше нормы в два-три раза. При этом картина половодья может поменяться, подчеркнули специалисты, ожидаемо в худшую сторону.
Серик Саиров, заместитель главного директора РГП "Казгидромет":
- Выпало осадков больше нормы, от 28 до 50, а где-то и 90%, поэтому мы прогнозируем, что этот год будет водоносным. Почти во всех регионах ожидается период половодья и все регионы попадают под риск высокого половодья.
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