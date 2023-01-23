Минэкологии: В 13 регионах высокий риск затоплений из-за паводков

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Грядущий весенний паводок грозит подтоплениями населённых пунктов сразу для 13 областей страны. Об этом сообщили сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отметили в ведомстве, низкий риск только в двух регионах - Кызылординской и Мангистауской областях. В Улытауской и Павлодарской тоже ситуация не критичная, в остальных осадков выпало выше нормы в два-три раза. При этом картина половодья может поменяться, подчеркнули специалисты, ожидаемо в худшую сторону.