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  • Минэкологии: В 13 регионах высокий риск затоплений из-за паводков
iz.ru Сегодня, 16:44
209
Сегодня, 16:44
209
Фото: iz.ru

Минэкологии: В 13 регионах высокий риск затоплений из-за паводков

Грядущий весенний паводок грозит подтоплениями населённых пунктов сразу для 13 областей страны. Об этом сообщили сегодня в Министерстве экологии и природных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Как отметили в ведомстве, низкий риск только в двух регионах - Кызылординской и Мангистауской областях. В Улытауской и Павлодарской тоже ситуация не критичная, в остальных осадков выпало выше нормы в два-три раза. При этом картина половодья может поменяться, подчеркнули специалисты, ожидаемо в худшую сторону.

Серик Саиров, заместитель главного директора РГП "Казгидромет":

- Выпало осадков больше нормы, от 28 до 50, а где-то и 90%, поэтому мы прогнозируем, что этот год будет водоносным. Почти во всех регионах ожидается период половодья и все регионы попадают под риск высокого половодья.


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#паводки #Минэкологии #подтопление
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:44
209
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