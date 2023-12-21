Миллионы тенге украл бывший инкассатор из банкомата в Астане

Бывший инкассатор подозревается в краже денег из банкомата в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полиции, кража произошла в августе. Недостачу на сумму 3 млн 760 тысяч тенге выявили спустя почти пять месяцев, при проведении ревизии.

"При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили похитителя денег. На кадрах видно, как утром мужчина, плотно закрыв лицо капюшоном, зашел в здание филиала банка. Неизвестный открыл банковский аппарат и забрал диски с деньгами", - говорится в сообщении.

Полицией установлено, что к хищению причастен бывший инкассатор. Мужчина дал признательные показания.