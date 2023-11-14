Миллиарды тенге потратят на борьбу с гнусом в Павлодаре

Павлодарские чиновники в ближайшие три года решили потратить на борьбу с кровососущими баснословные 9 миллиардов тенге. Договор заключают с подрядчиком на три года, при этом предыдущая трехлетка обошлась в 2 миллиарда. В управлении недропользования сообщили, причины в увеличении стоимости вполне объективные. Бороться с комарами и мошками намерены чуть ли не по всей протяженности Иртыша, передает корреспондент BaigeNews.kz.



Борьба с гнусом для жителей Павлодарской области тема больная. Регион с огромной поймой и отсюда число кровососущих, в случае несвоевременной протравки, вырастает до таких масштабов, что доходит до гибели, к примеру, птицы в частных подворьях в селах. Огромными волдырями покрываются и люди. Из года в год местные жители с опаской ждут очередной сезон кровососущих.

В 2021 году, к примеру, массовой атаке подверглись жители областного центра. Тогда павлодарцы стали публиковать в социальных сетях укусы по телу от комаров. Больше всего подвергались атакам дети.

В 2022 году обострилась проблема в двух районах Павлодарской области: Актогайском, Теренколе. Местные подрядчики не справлялись, жалобы от сельских жителей росли с каждым днем и чиновники тогда признали, что эффективность от обработок здесь была не достигнута.

Основной работой по борьбе с гнусом занимается, так называемый, областной подрядчик. Он выливает в реку препарат "бактицид", который влияет на развитие личинок, после ведет авиаобработки. Именно с ним в 2021 году заключили договор на обработку поймы Иртыша на площади 27 тысяч гектаров, за каждый год по условиям соглашения платить ему обязались в пределах 500 миллионов тенге. Учитывая проблемы 2022 года в 2023 добавили к нему еще и те самые два района: Актогайский, Теренколь, а также Аксу. В итоге площадь выросла до 71 тысячи гектаров. Потребовались дополнительно почти 600 миллионов из бюджета, чтобы справиться с кровососущими на новой большой территорию.

История с предыдущим областным подрядчиком закончилась, по факту, в 2023 году. Договор заключают на три года и сейчас он истек. Чиновники в свою очередь готовятся к новому этапу и теперь намерены травить еще больше и за куда большую сумму. Тендер на сайте госзакупок выставили на 7 миллиардов 800 миллионов тенге, а с учетом НДС сумма и вовсе почти 9 миллиардов. В управлении недропользования говорят, причины вполне объективные.

"Если сравнивать с 2021 годам, всего было 27 тысяч гектаров, сумма соответственно была всего порядка 500 миллионов тенге ежегодно. Сейчас рлощадь авиаобработки практически увеличена в 5 раз. Самое дорогое, можно так сказать, авиаобработка пойменных площадей, 127 тысяч теперь площадь будет охвачена. Плюс 4 района, которые никогда ранее не обрабатывались, не подвергались авиаобработкам и 4 района барьерные обработки тоже за счет областного подрядчика. В этом году было 4 авиаборта, на последующую трехлетку будет 8 авиабортов. Речная обработка тоже теперь будет в три тура вместо двух. С учетом природоохранных попусков будем регулировать сроки кратности. Самое дорогое биологический препарат, у нас количество препарата 157 тысяч тонн и порядка 12 тысяч литров химического препарата. Почему биологический и химический препараты дорогие, потому что мы применяем четвертого класса опасности и многокомпонентные. Они менее опасные для населения и окружающей среды и более действенные против личинок комаров и мошек. Цены варьируют от 30 до 70 тысяч тенге за литр", - сообщила руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Айгерим Кабылтаева.

К уже имеющимся территориям поймы Павлодара, Аксу, Актогайского района и Теренколь, решили добавить Павлодарский и Иртышский районы. И в год работа будет стоить более чем 2 миллиарда 900 миллионов тенге. Прибавить к этому стоит сопровождение научной группы, услуги эти оценили в 95 миллионов тенге за год. Пока желающих получить столь крупный контракт, нет.



Кстати, платят по условиям договора не сразу, а по результатам проведенной работы, задача перед подрядчиком достичь эффективности борьбы с гнусом минимум 80 процентов. Если задачу провалит, то миллиардов фирма не получит.

"Другие альтернативные методы борьбы с кровососущими на сегодняшний день практически не существуют. Это уже научно доказано, мы постоянно привлекаем научную группу. Они изучают энтомологию реки Иртыш, видовой состав кровососущих, которые обитают у нас. На сегодняшний день оптимально правильным решением является постоянное проведение именно уменьшения популяции. Мы регулируем численность, не истребляем их. Сейчас стоит цель, чтобы прервать цепочку, т. е. максимально уменьшить количество популяции", - сообщила Айгерим Кабылтаева.

Ответственность сейчас чиновники несут, можно сказать, перед главным борцом с комарами Асаином Байхановым. В 2021 году именно он возглавил эту работу, будучи заместителем главы региона, продолжил это дело в областном центре став акимом Павлодара. В 2023 году уже став акимом Павлодарской области после очередного заседания по протравке гнуса заявил, что если подчиненные не выполнят свою работу должным образом, то он сам из них всю кровь выпьет. Вот и стараются специалисты, что даже готовы залить отравой от комаров треть поймы Иртыша и отдать из бюджета почти 9 миллиардов тенге.