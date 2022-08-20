Миллиард тенге собрали казахстанцы на лекарство для трехлетней карагандинки

Фото: ekaraganda.kz

Семья из Караганды собрала деньги неравнодушных сограждан на самый дорогой препарат в мире Zolgensma. Он нужен трехлетней Айкумис Сарсен, которой год назад поставили диагноз спинальная мышечная атрофия, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

24 мая 2021 года семья девочки открыла сбор средств. 17 августа стало известно, что сумма собрана. Семья отправилась в Дубай для получения укола.

В своём видеообращении мама Айкумис Карлыгаш Тюлюбаева поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые не остались в стороне.

"Дорогие мои, 17 августа, по воле Аллаха, был закрыт сбор для Айкумис. Мы вместе боролись за то, чтобы услышать это слово, прошли дни без смеха, бессонные ночи, неустанные часы, страшные секунды. Мы искренне благодарим каждого, кто боролся за жизнь Айкумис, каждого, кто вложил свою последнюю копейку. Желаем вам только благополучия! Айкумис будет жить", - сообщила Карлыгаш.

Айкумис Сарсен – единственный ребёнок с диагнозом СМА в Карагандинской области.