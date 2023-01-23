МИД прокомментировал высказывания экс-депутата про вторжение России в Украину

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Журналисты поинтересовались позицией МИД РК по поводу высказываний экс-депутата Азамата Абильдаева о поддержке вторжения России в Украину, передаёт BaigeNews.kz. Официальный представитель Айбек Смадияров отметил, что руководство партии "Акжол", членом которой он являлся уже достаточно полно выразила своё мнение по этому поводу.

"Это его личное мнение (по поводу выступления экс-депутата на российских каналах. - Авт.), при чём тут Министерство иностранных дел? Если бы это выступал иностранное политическое лицо в отношении нас, тогда да, мы бы выразили мнение. Вы можете по этому вопросу обратиться в правоохранительные органы, если вы усматриваете в его словах какое-то недопонимание. Обращайтесь в правоохранительные органы, пусть они дадут оценку. Я не могу ничего сказать. Ну, как нейтральная, может есть позиция, но в любом случае я не могу ничего сказать, потому что партия уже приняла своё решение. Он не сотрудник МИДа, он обычный гражданин Казахстана. Бывшая политическая фигура, своё наказание он получил. Если вы усматриваете в его. словах какие-то сомнения, обращайтесь в правоохранительные органы, которые дадут правовую экспертизу. Это в нашу компетенцию не входит", - сказал Айбек Смадияров.

За высказывания в поддержку войны партия "Акжол" исключила депутата из своих рядов, после чего ему пришлось покинуть и Мажилис.