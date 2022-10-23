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Microsoft Сегодня, 15:41
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Фото: Microsoft

Microsoft запустит генератор изображений в своём браузере Edge

Нововведение ожидается к концу месяца.

Microsoft продолжает развивать свой браузер Edge и поисковую систему Bing. И там уже скоро появится генератор изображений на базе популярной нейросети DALL-E 2. Эта система называется Image Creator, она сможет создавать изображения за несколько секунд и с неограниченным числом попыток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.


Судя по всему, это будет расширение для браузера, доступное в боковой панели. Некоторые пользователи уже получили доступ к нему, а до конца месяца его добавят всем.

Microsoft уже поделилась несколькими видео, где показаны возможности программы. 
Увидеть их можно ниже. 

 

 

Технические параметры изображений источник не приводит, потому неясно, какое разрешение будет у сгенерированных изображений и какие языки будут поддерживаться.

При этом в компании уже заявили, что система не будет создавать изображения оружия, обнажённых тел, сексуального контента или иных оскорбительных и шокирующих вещей.

 

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#интернет
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:41
45
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